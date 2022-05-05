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    Думки вголос

    Затримання Шарія. Російська агентура по всьому світу шокована

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    •  glavcom.ua
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    Пропагандист нарешті був затриманий - Затримання Шарія. Російська агентура по всьому світу шокована
    Пропагандист нарешті був затриманий
    фото: СБУ

    Тільки Росія тепер може бути притулком для проросійської пропаганди

    Антиукраїнська пропаганда у світі вже не є «свободою слова»!

    Затримання Анатолія Шарія в Іспанії – це удар по найрозкрученому російському інформаційному проекту, в який Росія вклала за роки війни багато ресурсів.

    Ніякі інвестиції, нерухомість, адвокати, зв’язки та банківські рахунки вже не рятують російську агентуру.

    Світ змінюється, і Україна отримує сприяння в інформаційній сфері у боротьбі з російським впливом.

    Тільки Росія тепер може бути притулком для проросійської пропаганди.

    Вдала робота Служби безпеки та Офісу генпрокурора.

    Героїчна боротьба українського народу докорінно змінює ставлення до України у світі.

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    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти пропаганда війна арешт Україна окупація Анатолій Шарій #stoprussia
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    Затримання Шарія. Російська агентура по всьому світу шокована