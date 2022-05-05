Затримання Шарія. Російська агентура по всьому світу шокована
Тільки Росія тепер може бути притулком для проросійської пропаганди
Антиукраїнська пропаганда у світі вже не є «свободою слова»!
Затримання Анатолія Шарія в Іспанії – це удар по найрозкрученому російському інформаційному проекту, в який Росія вклала за роки війни багато ресурсів.
Ніякі інвестиції, нерухомість, адвокати, зв’язки та банківські рахунки вже не рятують російську агентуру.
Світ змінюється, і Україна отримує сприяння в інформаційній сфері у боротьбі з російським впливом.
Тільки Росія тепер може бути притулком для проросійської пропаганди.
Вдала робота Служби безпеки та Офісу генпрокурора.
Героїчна боротьба українського народу докорінно змінює ставлення до України у світі.
Джерело: блог Юрія Бутусова