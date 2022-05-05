Мер Івано-Франківська закликав жителів міста виїхати на вихідні

Марцінків каже, що краще 7-9 травня залишити місто, або сидіти вдома

До 9 травня існує загроза ракетних ударів по всій Україні

Влада Івано-Франківська скасувала всі публічні заходи 7-9 травня, включно з молебнями і святкуванням Дня міста. Це повʼязано з високою загрозою ракетних ударів з Росії.

Мер міста Руслан Марцінків закликав із розумінням поставитися до цього оголошення.

«Прошу по можливості 7, 8, 9 травня роботодавців, усіх мешканців Івано-Франківська не скупчуватися на озері, в парку, в інших публічних місцях. По можливості – виїхати за місто, по можливості – обробити свої городи, тобто поменше щоб було людей 7, 8, 9 травня в місті Івано-Франківськ», – закликав він.

За неможливості виїхати Марцінків закликав сидіти вдома.

Додамо, що Міноборони очікує провокації від РФ перед 9 травня.

Українська розвідка на початку травня отримала інформацію про те, що Путін готується оголосити масову мобілізацію в Росії 9 травня.