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    Події в Україні

    Мер Івано-Франківська закликав жителів міста виїхати на вихідні

    Марцінків каже, що краще 7-9 травня залишити місто, або сидіти вдома - Мер Івано-Франківська закликав жителів міста виїхати на вихідні
    Марцінків каже, що краще 7-9 травня залишити місто, або сидіти вдома
    фото з відкритих джерел

    До 9 травня існує загроза ракетних ударів по всій Україні

    Влада Івано-Франківська скасувала всі публічні заходи 7-9 травня, включно з молебнями і святкуванням Дня міста. Це повʼязано з високою загрозою ракетних ударів з Росії.

    Мер міста Руслан Марцінків закликав із розумінням поставитися до цього оголошення.

    «Прошу по можливості 7, 8, 9 травня роботодавців, усіх мешканців Івано-Франківська не скупчуватися на озері, в парку, в інших публічних місцях. По можливості – виїхати за місто, по можливості – обробити свої городи, тобто поменше щоб було людей 7, 8, 9 травня в місті Івано-Франківськ», – закликав він.

    За неможливості виїхати Марцінків закликав сидіти вдома.

    Додамо, що Міноборони очікує провокації від РФ перед 9 травня.

    Українська розвідка на початку травня отримала інформацію про те, що Путін готується оголосити масову мобілізацію в Росії 9 травня.

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    Теги: розвідка росія окупанти війна обстріл мер Україна Івано-Франківськ окупація #stoprussia
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    Мер Івано-Франківська закликав жителів міста виїхати на вихідні