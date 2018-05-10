Масове отруєння у Черкасах: у лікарні залишаються 54 дитини та четверо дорослих

Стан більшості пацієнтів медики оцінюють як задовільний

У черкаській лікарні перебувають 54 дитини та 4 дорослих (три вчительки та техпрацівниця черкаської ЗОШ №8), які отруїлися на шкільній лінійці. Як повідомили у МОЗ, стан більшості пацієнтів медики оцінюють як задовільний. Зазначається, що 11 дітей перевели з відділення інтенсивної терапії у звичайні палати. Вони почувають себе значно



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Фото: УНІАН

Стан більшості пацієнтів медики оцінюють як задовільний

У черкаській лікарні перебувають 54 дитини та 4 дорослих (три вчительки та техпрацівниця черкаської ЗОШ №8), які отруїлися на шкільній лінійці. Як повідомили у МОЗ, стан більшості пацієнтів медики оцінюють як задовільний.

Зазначається, що 11 дітей перевели з відділення інтенсивної терапії у звичайні палати. Вони почувають себе значно краще. У відділенні інтенсивної терапії лишається один дорослий.

Раніше стало відомо, що у Черкасах протягом доби до лікарні потрапили ще двоє дітей з отруєнням.

Нагадаємо, за фактом отруєння учнів черкаської школи №8 правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».

За попередньою версією поліції, на шкільній лінійці відбулося локальне розпилення невідомої речовини.

Президент Петро Порошенко доручив вжити усіх заходів, щоб встановити причину отруєння і надати невідкладну медичну допомогу дітям з Черкас. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вилетів до Черкас, він привіз до отруєних дітей київських лікарів.

Також 8 травня на шкільній лінійці у Новомосковську на Дніпропетровщині у 16 дітей різного віку погіршилося самопочуття. У МОЗ повідомили, що школярів оглянули лікарі, їм рекомендовано амбулаторне спостереження.

За фактом масового погіршення самопочуття школярів на лінійці у школі Новомосковська розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що наразі немає причин говорити про зв'язок між отруєнням школярів у Черкасах та подібним випадком у місті Новомосковськ.



