У Польщі через погане самопочуття 11 учнів евакуювали всю школу

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У рятувальній операції задіяли вертоліт і кілька машин швидкої допомоги

У місті Млава поблизу Варшави зі школи евакуйовано 135 осіб, зокрема 113 дітей, після того як 11 школярів відчули слабкість і нудоту.

Про це повідомляє tvn24.pl.

«11 осіб постраждали, вони відчули сильну нудоту, п'ятеро з них потрапили до шпиталю»,- повідомив представник пожежної служби Мазовецького воєводства РП Кароль Кєжковський.

На місце події вилетіли три гелікоптери рятувальної служби, приїхало декілька карет «швидкої допомоги».

Рятувальники обстежують приміщення школи, шукаючи небезпечні речовини.

За словами Кєжковського, на місці працює група хімічної безпеки, до Млави їде ще одна група з Варшави.

«Ми хочемо, аби не залишалося анінайменших сумнівів щодо безпечності та відсутності загрози», - наголосив Кєжковський.

Поки що невідомо, що могло спричинити погіршення самопочуття школярів. За словами рятувальників, видимих ознак наявності небезпечних речовин немає.

Як відомо, 8 травня під час шкільної лінійки у Черкасах стався випадок отруєння: загалом було госпіталізовано 58 людей (54 дитини і 4 дорослих). Голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко заявив, що лабораторні дослідження станом на 10 травня не виявили причин масового отруєння школярів.

За фактом отруєння учнів черкаської школи №8 правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням». За попередньою версією поліції, на шкільній лінійці у Черкасах відбулося локальне розпилення невідомої речовини. Наразі слідство вивчає більше п'яти основних можливих чинників отруєння дітей у школі №8 у Черкасах.

Також сьогодні повідомлялося, що у ЗОШ №15 Павлограда Дніпропетровської області в п'ятницю, 11 травня, розпорошили газ.