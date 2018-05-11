Чернівецька область долучилася до проекту Марини Порошенко з розвитку інклюзивної освіти

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Марина Порошенко відвідала Буковину

11 травня Марина Порошенко перебувала у Чернівецькій області з робочим візитом

Перша леді разом зі школярами Буковини, чиї батьки захищають кордони України на Сході, створили новий розділ у національному проекті «Книга Миру».

У цьому проекті беруть участь школярі з різних куточків України. Уже приєднались також і представники діаспор із США, Канади, Туреччини та інших країн. Діти захисників кордонів України у зоні військових дій в «Книзі Миру» залишають сімейні фото з батьками та підписують їх своїми віршами або побажаннями мирного майбутнього. Чернівецька область стала 22-м регіоном, діти якого заповнили сторінки цієї фотокниги. Завершиться проект до цьогорічного Дня Незалежності України у Києві, де відбудеться урочиста презентація. Книга стане своєрідним літописом життя в Україні - до та після війни на Сході країни.

Розділ «Чернівецька область» у «Книзі Миру» був створений учнями гімназії № 5. У цьому закладі навчається 40 дітей, батьки яких перебувають на лінії зіткнення. Учні гімназії з перших днів війни допомагають українській армії й за останні чотири роки провели понад 45 благодійних акцій.

Також у ході візиту Марина Порошенко та голова Чернівецької ОДА Олександр Фищук підписали Меморандум про долучення регіону до всеукраїнського проекту Фонду Порошенка «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації», який реалізується у співпраці з Міністерством освіти і науки України.

Дружина Президента зазначила, що наразі в області працює 100 інклюзивних шкіл, у яких навчається 258 учнів з особливими освітніми потребами. У порівнянні з минулим роком кількість «особливих» дітей та інклюзивних шкіл збільшилася на 30% - дітей стало більше на 77 осіб, а закладів – на 32. При цьому, сьогодні в Чернівецькій області інклюзивною освітою охоплені менше 1% «особливих» дітей регіону.