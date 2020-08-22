Зеленський та Юзік «переносять столицю» до Кривого Рогу? (Документи)

Чи виграє екологія Кривого Рогу від того, що президент розмісить там центральний апарат Державної екологічної інспекції?

Хто і для чого лобіює переїзд державного органу з Києва у рідне місто президента

Державна екологічна інспекція переїжджає з Києва до Кривого Рогу. Такі плани затверджені на найвищому рівні і уряд вже приступив до їх виконання.

У розпорядження «Главкома» потрапило протокольне доручення уряду за підписом прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, яким цілу низку відомств зобов’язали організувати процес передислокації. До роботи залучені профільне Міністерство довкілля, а також Мін’юст, Мінфін, Національне агентство з державної служби, Фонд держмайна, а також сама Держекоінспекція.

Вже наступного дня після засідання уряду Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України скликало термінову нараду з приводу перенесення Держекоінспекції. На неї вчора були запрошені представники усіх державних структур, визначених урядом. «Главкому» вдалось отримати запрошення, розіслане чиновникам за підписом заступника міністра Романа Шахматенка.





Міндовкілля скликало чиновників радитися, як реалізувати забаганку президента

Такий стрімкий розвиток подій, за даними джерел «Главкома», пояснюється тим, що рішення ухвалене самим президентом і Банкова вимагає його термінової реалізації.

Питання тепер в тому, як все буде реалізовано у найкоротші строки, скільки це коштуватиме, чим викликана така поспішність та кому саме потрібен цей переїзд у розпал пандемії?

За даними джерел «Главкома» в уряді, неоднозначне рішення, у першу чергу, викликано не турботою про екологію, а прийдешніми місцевими виборами. Вони, як відомо, заплановані на 25 жовтня.

Як починалась історія

Не варто нагадувати, що Кривий Ріг – рідне місто президента та багатьох його соратників. Ідея «подарувати» щось малій Батьківщині з’явилась у Зеленського більше року тому. Відразу після вступу на посаду молодий глава держави відвідав Кривий Ріг. Наслухавшись від земляків скарг на проблеми з екологією, Зеленський у притаманній йому манері вирішив зробити широкий жест і… заявив про доцільність перенесення Міністерства екології саме до Кривого Рогу. Президент пообіцяв, що бере це питання під особистий контроль.

Новообраний президент у рідному місті. 12 липня 2019 року

Зеленський вважав, що саме так вдасться покращити екологічну ситуацію у місті. Поки ж цей план був лише на словах, проти найбільшого місцевого забруднювача довкілля, комбінату «ArcelorMittal Кривий Ріг» було відкрито кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу «екоцид», яка передбачає покарання від 8 до 15 років тюремного ув’язнення.

Але, це вже стало традицією нинішньої влади, далі розмов справа не пішла. Металургійне підприємство полякали обшуками та арештами, і все затихло.

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А Міністерство екології згодом взагалі ліквідували, його функції на себе перебрало Міністерство енергетики. Ось так питання про переїзд і само собою зійшло нанівець.

Чому ж тепер ідею реанімували?

Пояснення просте: місцеві вибори вимагають від правлячої партії нестандартних рішень. Перемога у Кривому Розі для президентської команди – справа честі і заради неї вона готова перевезти хоч цілий уряд. Це, звичайно, жарт. Але в ньому є частка правди.

За даними джерел «Главкома» в уряді, президентська команда на початку серпня несподівано відродила план перенесення Міндоківлля. Це відомство було навесні було відроджене.

Але коли питання про передислокацію було поставлене перед урядом свій протест висловив міністр екології Роман Абрамовський. Алогічність такого популістського рішення підтримали і деякі інші урядовці. Але оскільки нехтувати волею президента в цьому уряді не заведено, була запропонована альтернатива – відбутись «малою жертвою». На її роль Банковій запропонували Державну екологічну інспекцію. Соратникам президента пояснили, що це хоч і не міністерство, але саме цей орган безпосередньо займається державним контролем у сфері охорони навколишнього середовища і його присутність у промисловому місті була б доцільнішою. На Банковій альтернативу схвалили, але з умовою, що реалізована вона має бути вже у вересні. Щоб з початком виборчої кампанії у «Слуги народу» та її кандидата у Кривому Розі у рукаві вже був цей «туз».

Справжнім драйвером процесу, як переконують урядовці, в останні тижні став ще один відомий політик родом з Кривого Рогу. Мова про народного депутата Юрія Корявченкова (сценічне ім’я з часів «Кварталу» Юзік). Саме його, за попередньою інформацією, правляча «Слуга народу» висуває кандидатом на виборах мера Кривого Рогу. Хоча, як уточнила вчора у розмові з «Главкомом» його дружина та помічниця Тетяна Корявченкова, остаточне рішення про балотування в мери Юрій ще не ухвалив.

Хоча виборча компанія ще не почалась, нардеп Юрій Корявченков вже веде активну кампанію. Зокрема він «за дорученням президента» почав опікуватися відродженням футбольного клубу «Кривбас». Це команда міста, в якому Юрій планує стати мером

Куди їдемо?

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський не приховує: доручення уряду про перенесення центрального апарату Державної екологічної інспекції з Києва до Кривого Рогу дав сам президент. Як розповів «Главкому» урядовець, Кабмін дав близько тижня і вже наступної середи міністри на своєму засіданні очікують побачити зрозумілий формат переїзду.

Сам Абрамовський, за словами його колег в уряді, критично ставиться до такої ідеї. Але офіційно у Міністерстві довкілля доцільність переїзду не заперечують. Навпаки там наголошують, що рішення є логічним, адже концентрація небезпечних виробництв у Кривому Розі і навколишніх містах, зокрема Нікополі, Запоріжжі, Маріуполі найвища в країні.

В коментарі «Главкому», міністр делікатно похвалив ідею Зеленського. За словами Абрамовського, нове місце дислокації Держекоінспекції буде зручним задля проведення великої кількості перевірок у промисловому регіоні. Також міністр висловив бажання, аби чиновники на собі відчули всі «плюси» від поганої екології Кривого Рогу: «Центральний апарат інспекції, перебуваючи в Києві, просто навіть не відчуває на собі весь негативний вплив забруднювачів на людей, які живуть в цих регіонах». Він нагадує, що в Україні вже був досвід, коли центральні відомства знаходилися не в Києві, а в промислових регіонах: «Якщо занурюватися в історію, то приблизно так і було: Мінвуглепром був у Донецьку колись, у Дніпрі був Металургпром, тобто така практика була (коли не в Києві зосереджені урядові відомства)». За словами міністра, нині вирішується також питання про те, яка саме частина центрального апарату переїжджатиме. «Можливо, буде якесь проміжне рішення, щоб перевезти центральний апарат, керівництво. Сьогодні (21 серпня) обговорювалося це з керівником Держекоінспекції. Плюс – відділ промислової екології, плюс – управління промислової екології і управління природних ресурсів. Щодо управління надр, біорізномаїття, то нема такої необхідності переводити у Кривий Ріг», – вважає Абрамовський.

А от колишній очільник Держекоінспекції Єгор Фірсов перенесення відомства з Києва до Кривого Рогу називає політичним рішенням. «Якщо, допустимо, головний офіс МВС України знаходитиметься в Одесі, менше злочинності не стане. Робота Держекоінспекції залежить не від місця її розташування», – переконує Фірсов, якого звільнили навесні. Він розповідає, що теж намагався реорганізувати інспекцію і перенести частину відділу, який опікується топ-забруднювачами саме до Кривого Рогу. Але ніколи не йшлося про перенесення всієї Держекоінспекції. «Досі в Держекоінспекції немає грошей, аби придбати газоаналізатори, щоби провести повноцінну перевірку «ArcelorMittal Кривий Ріг», – скаржиться Фірсов і риторично запитує, чи з’являться ці гроші після переїзду до Кривого Рогу? За його даними, зараз центральному апараті відомства працює 90 людей, які отримують від 8 до 25 тисяч гривень. Тепер їм слід визначатися зі своїм майбутнім: або погоджуватися жити на периферії, або змінювати місце роботи.

Михайло Глуховський, «Главком»