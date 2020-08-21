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    Суспільство

    Зеленський з «херсонського поштаря» перекваліфікувався на «миколаївського баскетболіста»

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    Зеленський випробував шкільний спортзал і закинув м&rsquo;яча до баскетбольного кошика - Зеленський з «херсонського поштаря» перекваліфікувався на «миколаївського баскетболіста»
    Зеленський випробував шкільний спортзал і закинув м’яча до баскетбольного кошика

    У Миколаєві президент перевірив роботу санаторної школи-інтернату та позакидав м’яча до бейсбольного кошика

    Президент Володимир Зеленський у Миколаєві перевірив роботу санаторної школи-інтернату та позакидав м’яча до бейсбольного кошика.

    Відео зі шкільного спортзалу глава держави опублікував у Facebook.

    «Перевірив санаторну школу-інтернат у Миколаєві. Тут і ремонт, і добре обладнані професійні та реабілітаційні класи, і спортзали, і навіть басейн. Нам точно треба берегти такі заклади», - написав Зеленський.

    На відео він у присутності своєї делегації особисто випробував шкільний спортзал і закинув м’яча до баскетбольного кошика.

    Нагадаємо, Зеленський у п’ятницю, 21 серпня, перебуває з робочою поїздкою в Миколаївській області.

    Як повідомлялося, 20 серпня президент Володимир Зеленський на Херсонщині «спробував себе у ролі поштаря».

     

    школа Миколаївщина ремонт Володимир Зеленський президент
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