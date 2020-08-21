Зеленський з «херсонського поштаря» перекваліфікувався на «миколаївського баскетболіста»



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Зеленський випробував шкільний спортзал і закинув м’яча до баскетбольного кошика

У Миколаєві президент перевірив роботу санаторної школи-інтернату та позакидав м’яча до бейсбольного кошика

Президент Володимир Зеленський у Миколаєві перевірив роботу санаторної школи-інтернату та позакидав м’яча до бейсбольного кошика.

Відео зі шкільного спортзалу глава держави опублікував у Facebook.

«Перевірив санаторну школу-інтернат у Миколаєві. Тут і ремонт, і добре обладнані професійні та реабілітаційні класи, і спортзали, і навіть басейн. Нам точно треба берегти такі заклади», - написав Зеленський.

На відео він у присутності своєї делегації особисто випробував шкільний спортзал і закинув м’яча до баскетбольного кошика.

Нагадаємо, Зеленський у п’ятницю, 21 серпня, перебуває з робочою поїздкою в Миколаївській області.

Як повідомлялося, 20 серпня президент Володимир Зеленський на Херсонщині «спробував себе у ролі поштаря».