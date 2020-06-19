Хто такий Роман Абрамовський. Досьє на нового міністра екології кадри

Абрамовський має дуже солідну декларацію, через яку, за даними джерел «Главкому», деякі депутати вагались, чи варто підтримувати його кандидатуру Фото: segodnya.ua

Абрамовський має дуже солідну декларацію, тому депутати вагались, чи варто його підтримувати

У п’ятницю Верховна Рада таки заповнила вакансію голови Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Посади обійняв Роман Абрамовський. Насправді, голосування за цю кандидатуру очікувалось минулого пленарного тижня, коли Рада обирала нових міністра культури та віцепрем’єра з європейської інтеграції. Але тоді до Абрамовського справа так і не дійшла.

Перший уряд Зеленського відмітився експериментами з об’єднання міністерств. Зокрема були злиті в одне такі, здавалося б, несумісні відомства, як Міненергетики та Мінекології. Тепер цей експеримент визнано невдалим, і Мінекології доведеться знову створювати з нуля.

Досвід і спадок попередників

Абрамовського на посаду міністра рекомендував профільний парламентський комітет. Він вже займав посаду заступника міністра в колишньому об’єднаному міністерстві з жовтня минулого року і опікувався виключно питаннями екології.

«На засіданні комітету ми поставили йому питання, на які він відповідав дуже фахово, – пояснює вибір голова комітету з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко. – Ми співпрацюємо з паном Абрамовським з жовтня минулого року… Його професійність не викликає у нас жодного сумніву. В його сфері були екологічний контроль, запобігання промисловому забрудненню, хімічна, радіаційна безпека, поводження з відходами… Не займався він хіба що питанням природокористування. Створення нового міністерства нашими спільними зусиллями, сподіваюсь, займе не більше місяця».

Абрамовського на посаду міністра рекомендував профільний парламентський комітет

Це вже не перший досвід Абрамовського в уряді, щоправда, зовсім в іншій сфері. В 2015 році він був заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка і відповідав саме за будівельний напрямок. У ті часи Абрамовський мав відношення до скандальної Державної архітектурно-будівельної інспекції, яка зараз розформовується.

Біографія та статки міністра

Роман Абрамовський народився в 5 жовтня 1973 року, в Комсомольську-на-Амурі Хабаровського краю. У 2006 році закінчив Київський національний університет внутрішніх справ. З 1992 року працював топ-менеджерами різноманітних підприємств – «Юрзовнішконсульт», «Украгробізнес», «Консул-моторс», «Автоленд», «ЕМЗ Металіст», «Укрстальконструкція», «Ріола-Модуль ЛТД». Низка цих підприємств пов’язана з колишніми власниками «Індустріального союзу Донбасу» Віталієм Гайдуком та Сергієм Тарутою. Останній в парламенті цього скликання є народним депутатом від «Батьківщини». Зараз в Абрамовського є власний бізнес, пов'язаний з будівництвом та виробництвом і продажем електроенергії.

Зв'язок з Гайдуком та Тарутою – не єдине, що пов’язує нового міністра з Донбасом. Цікава деталь в біографії нового міністра: в 2013–2014 він був штатним помічником нардепа від Партії регіонів Олександра Бобкова, який після початку бойових дій на Донбасі перейшов на сторону сепаратистів та навіть очолив роту «Пятнашка».

Абрамовський має дуже солідну декларацію, через яку, за даними джерел «Главкому», деякі депутати вагались, чи варто підтримувати його кандидатуру. Міністр має 800 тисяч євро на рахунку у банку та понад $300 тис. готівки, а його дружина – понад 35 тис. євро готівки, $77 тис. в у банку і ще $405 тис. готівки.