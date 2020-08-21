Зеленський показав, що вміє грати в баскетбол (відео)



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Зеленський - шостий президент України Twitter Зеленського

Президент України продемонстрував спортивні навички

Президент України Володимир Зеленський, який знаходиться з робочою поїздкою в Миколаєві, відвідав одну із місцевих шкіл-інтернатів.

В школі-інтернаті Зеленський серед усього перевірив і спортивний зал. Він опублікував відео, де продемонстрував баскетбольні здібності. Під оплески чиновників Зеленський взяв розбіг та закинув м'яч в баскетбольну корзину.

«Перевірив санаторну школу-інтернат у Миколаєві. Тут і ремонт, і добре обладнані професійні та реабілітаційні класи, і спортзали, і навіть басейн. Нам точно треба берегти такі заклади!», - сказано в повідомленні президента.

Перевірив санаторну школу-інтернат у Миколаєві. Тут і ремонт, і добре обладнані професійні та реабілітаційні класи, і спортзали, і навіть басейн. Нам точно треба берегти такі заклади! pic.twitter.com/kj41Y93f42 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 21, 2020

Примітно, що у прес-службі не повідомляється з якого дублю було зняте відео.