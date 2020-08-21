Понад 80% українців проголосували б за незалежність нашої країни - опитування



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За акт про незалежність проголосували б 92,5% жителів західних областей, 71,6% центральних, 56% південних та 45% східних

«За» незалежність держави проголосували б 84,4% українців - соціологи

Якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувався сьогодні, то «за» незалежність проголосували б 84,4% українців. Про це свідчать дані дослідження фонду «Демократичні ініціативи» та соціологічної служби «Центру Разумкова».

Соціологи зазначають, що проти незалежності нашої країни виступили б 15,6% громадян.

«За акт про незалежність проголосували б 92,5% жителів західних областей, 71,6% центральних, 56% південних та 45% східних», - йдеться в опитуванні.

Опитування проводили 14-19 серпня. У ньому взяли участь 2018 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.

Нагадаємо, 1 грудня 1991 року відбувся загальнонаціональний референдум щодо проголошення незалежності України. Тоді 90,32% учасників голосування висловилися за державну незалежність.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський підписав указ «Про відзначення 29-ї річниці незалежності України». Святкування пройде без параду і з урахуванням вимог щодо запобіганню поширення коронавірусу.