«Слуга народу» визначилася з кандидатурою у мери Кривого Рогу



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Народний депутат Юрій Корявченков - актор з «95 кварталу» «Юзик», близький соратник Зеленського

Голова партії «Слуга народу» вважає, що народний депутат Юрій Корявченков має високі шанси на місцевих виборах

Народний депутат і голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко вважає, що народний депутат Юрій Корявченков (актор з «95 кварталу» «Юзик») має високі шанси на місцевих виборах в Кривому Розі. Про це Корнієнко повідомив на пресконференції 21 липня.

«Як тільки прийде час, ми оголосимо кандидатів. Щодо Юрія Корявченкова, думаю, що його шанси високі в Кривому Розі», - сказав Корнієнко, побічно підтвердивши, що «Юзика» висунуть кандидатом у мери Кривого Рогу.

Також Корнієнко додав, що якщо Корявченков виявить таке бажання, то «партія його підтримає, але висування кандидатів за новим Виборчим кодексом – це відповідальність обласних організацій, міських і центрального апарату, тому будемо визначатися».

«Юзик» - близький соратник Зеленського. Так само як і президент, він з Кривого Рогу.

Зараз мер міста Юрій Вілкул - батько екснардепа та одного з лідерів «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула. У свій час ходили чутки, що на мера міста піде сам Олександр Вілкул, який таким чином спробує повернутися у велику політику після поразки на президентських і парламентських виборах у 2019 році. Але, за останніми даними, в мери знову піде його батько.

Нагадаємо, кандидатом в мери Києва від «Слуги народу» стала нардеп Ірина Верещук.

15 липня Верховна Рада ухвалила постанову № 3809, за якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

Згідно з ухваленим документом, 25 жовтня відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.

Також зазначимо, що 16 липня Рада прийняла у другому читанні Виборчий кодекс.