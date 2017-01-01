Нововведения зимы: что изменится в Украине

В декабре нас порадует дополнительный день отдыха

Наступившая зима готовит украинцам много нового: в декабре нам сделают лишний выходной, после Нового года вступит в силу медреформа, а в феврале таможню переведут на «единое окно», пишет «Сегодня». Декабрь Первый зимний месяц начнется с повышения соцстандартов. Прожиточный минимум вырастет с 1624 до 1700 грн. Для детей до



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В декабре нас порадует дополнительный день отдыха

Наступившая зима готовит украинцам много нового: в декабре нам сделают лишний выходной, после Нового года вступит в силу медреформа, а в феврале таможню переведут на «единое окно», пишет «Сегодня».

Декабрь

Первый зимний месяц начнется с повышения соцстандартов. Прожиточный минимум вырастет с 1624 до 1700 грн. Для детей до 6 лет он составит 1492 грн, для детей до 18 лет — до 1860 грн, для трудоспособных — до 1762 грн, а для нетрудоспособных — до 1373 грн.

При этом больше станут и соцвыплаты. «Декретные» повысят с 421 до 440 грн. Родителям-одиночкам детей до 6 лет будут платить 1492 грн (было 1426), а детей до 18 лет — 1860 грн (было 1777), до 23 лет (при условии обучения на дневном) — 1762 грн (было 1684). Повысится и размер помощи лицу, ухаживающему за инвалидом I или II группы, — с 1624 грн до 1700 грн.

Кроме того, с 7 декабря украинцам повысят ежедневный минимум калорий и питательных веществ — вступает в силу приказ Минздрава «Об утверждении Норм физиологических потребностей населения Украины».

В этом месяце украинцев порадует и дополнительный день отдыха — по решению нардепов, 25 декабря, день католического Рождества, теперь выходной.

Кроме того, в начале зимы украинский безвизовый список пополнится еще одной страной — Объединенными Арабскими Эмиратами.

Январь

Самым богатым на изменения станет первый месяц нового года. С 1 января в силу может вступить медреформа. Правда, в Минздраве заявляют, что не успевают ее запустить из-за технических препятствий, и хотят немного отложить запуск. Но если проблемы решат, уже в январе украинцы смогут выбрать любого семейного врача в любой больнице. С этим терапевтом нужно подписать договор на оказание бесплатных медуслуг. Медкарты станут электронными, а к врачу можно будет записаться онлайн.

Расширят и список лекарств по программе «Доступные лекарства»: добавят препараты для лечения язвы и гастропатологий, депрессии и анемии у беременных, а также новые лекарства для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом.

Еще в январе монетизируют субсидии. Их станут начислять за фактически потребленные услуги, а не по соцнормам, как раньше. Осуществлять же перечисление субсидий будет само Госказначейство до 24-го числа каждого месяца.

С нового года на наших границах должен заработать биоконтроль. При въезде в Украину иностранные гости должны будут сдать пограничникам отпечатки пальцев или предъявить биометрический паспорт. В первую очередь проект запустят на украинско-российской границе, а на остальных пунктах пропуска система заработает чуть позже.

В то же время украинцам станет проще ездить в Японию. С января расширят круг тех, кто может подавать документы на многоразовые визы для коротких деловых, культурных и научных поездок. Эти визы будут действовать не три, а пять лет. Появятся и новые многократные визы для коротких путешествий со сроком действия в три года и разрешением на пребывание в Японии не больше 30 дней. А тот, кто сам оплатил поездку, сможет не предоставлять документы от гаранта.

Февраль

Последний месяц зимы будет не слишком богат на события. Намечается обязательный перевод украинской таможни на «единое окно» — систему, которая обменивается онлайн-данными для всех видов контроля, упрощает их прохождение и экономит время.

Кроме того, с 24 февраля усилят соцзащиту участников АТО и событий Евромайдана. Травмированные смогут получить статус пострадавших, если они обращались за медпомощью с 21 ноября 2013-го до 30 апреля 2014 года. Они получат удостоверение и такие же льготы, как и для участников боевых действий.

Закон предусматривает и статус инвалида войны для украинцев, получивших увечия из-за ранений от взрывчатки, боеприпасов и вооружения на прифронтовых территориях.

Без молока, но с реальным шоколадом

С января 2018 года в Украине исчезнет молоко второго сорта, то есть произведенное в домохозяйствах перестанут использовать в производстве. В рамках Соглашения об ассоциации с ЕС Украина должна привести свои санитарно-гигиенические нормы, касающиеся молока, к евростандартам. Согласно им, в продаже должны быть всего три сорта молока — экстра-класс, высший и первый.

Зато с января будет точно известно, «правильный» ли шоколад в продаже или не очень. Согласно закону, с первого дня зимы шоколадом сможет называться только продукт, который содержит не менее 43% какао-продуктов и не менее 26% какао-масла.

Требования есть и у молочного, белого и шоколада «кувертюр» (высшего сорта). В молочном должно быть не менее 30% какао-продуктов и 18% молочных продуктов, а молочного жира — не менее 4,5%. «Кувертюр» же должен содержать не менее 16% обезжиренных какао-продуктов. Белый же шоколад — не менее 20% какао-масла и 14% молочки. Все эти цифры должны быть указаны на упаковках.