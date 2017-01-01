Аль Капоне ХХI века

Это принципиально новый характер отношений США с путинским клептократическим режимом

С предельной откровенностью стратегические задачи правящей в России группировки на десятые годы ХХI века («династический этап») сформулировал в 2013 году придворный кремлевский летописец Евгений Минченко в своем ежегодно с тех пор обновляемом докладе «Большое правительство Владимира Путина и Политбюро 2.0»: 1. Дальнейшая

Это принципиально новый характер отношений США с путинским клептократическим режимом

С предельной откровенностью стратегические задачи правящей в России группировки на десятые годы ХХI века («династический этап») сформулировал в 2013 году придворный кремлевский летописец Евгений Минченко в своем ежегодно с тех пор обновляемом докладе «Большое правительство Владимира Путина и Политбюро 2.0»:

1. Дальнейшая конвертация власти в собственность (через новый этап приватизации, использование бюджетных средств и преференций со стороны властных структур для развития прибыльных бизнесов, создания новых «рент»);

2. Обеспечение передачи обретенной в 1990–2000‑х годах собственности по наследству, создание потомственной аристократии;

3. Обеспечение легитимации приобретенной собственности на Западе.

Невольно всплывает в памяти чеканная формула советского обвинителя на Нюрнбергском процессе: «Преступники, завладевшие целым государством и само государство сделавшие орудием своих преступлений». Триада жизненных установок российской правящей верхушки – присвоить, передать по наследству, легитимировать на Западе – воспринимается российской «элитой» как рутинная данность: да, так было в лихие 90‑е годы, так было в тучные нулевые, так будет и в династические десятые. Так и происходило до самого последнего времени, пока с треском не обломилась фундаментальнейшая для кремлевского режима внешняя скрепа.

Обрушить эту скрепу западного коллаборационизма с путинским режимом давно пыталась российская оппозиция, годами призывавшая правительства США, Великобритании, других западных стран отказаться от фактического сотрудничества с грабителями России и применить в отношении «потомственной аристократии» собственное законодательство по борьбе с отмыванием денег.

В распоряжении международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) имелись горы информации о финансовых махинациях членов «большого правительства Владимира Путина» как из открытых российских источников (доклад Марины Салье, доклады Бориса Немцова и Владимира Милова, расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, публикации «Новой газеты»), так и из материалов западных финансовых разведок. Лидер российской оппозиции Борис Немцов, чье имя носит площадь в Вашингтоне перед зданием российского посольства, был демонстративно убит у стен Кремля – вероятнее всего, за его разоблачения путинской группировки.

Ни Немцов, ни Навальный, ни миллионы рядовых россиян не представляли себе до недавнего времени масштаба вывода капиталов, практиковавшегося «национальным лидером» и его окружением. Оценка американского Национального бюро экономических исследований (более 1 триллиона долларов частных российских активов на территории США) позволяет говорить об ограблении тысячелетия. Тем не менее до поры до времени, пока деяния российской верхушки ограничивались разграблением собственной страны, эта ситуация устраивала Запад, никогда не отличавшийся кристальной принципиальностью. Если называть вещи своими именами, Запад был соучастником-бенефициаром этих деяний.

Ситуация радикально изменилась летом 2017 года. Принятый почти единогласно американским Конгрессом и подписанный крайне неохотно президентом Трампом Акт по противодействию агрессии со стороны правительств Ирана, Российской Федерации и Северной Кореи и прежде всего его статья 241 (о персональных санкциях) – фактически объявление вне закона всего российского политического руководства, которое аккумулирует в Соединенных Штатах вывезенные им из страны сокровища. Финансовой разведке США поручается в течение 180 дней выявить активы, принадлежащие верхушке российского правящего класса, начиная с Владимира Путина, и обнародовать эти данные. После чего к российским руководителям автоматически будут применены действующие в США законы по борьбе с отмыванием капиталов, нажитых криминальным путем. Это принципиально новый характер отношений США с путинским клептократическим режимом.

Причина этой радикальной смены вех предельно ясно сформулирована в названии закона – «Акт о противодействии агрессии...». Ограбление народа России и военная агрессия против Украины, аннексия части ее территории – это разные преступления. Но они совершены (и это не случайность, а глубочайшая закономерность) одними и теми же физическими лицами. В развязывании войны против Украины многое подогревалось фантомными имперскими комплексами российского политического класса. Но главной целью агрессии было сохранение пожизненной власти вождя и бессмертие кремлевской мафии как института. Владимир Путин прекрасно понимает законы функционирования системы, построенной с его активным участием. Свет в конце туннеля в ней – это тот коллектор, из которого люди с ломами вытащили несчастного Муаммара Каддафи.

В невинном соглашении об ассоциации Украины с ЕС Путин заподозрил стремление Киева вырваться из цепи посткоммунистических государств, образовавшихся на территории бывшего СССР, и перейти к европейской модели экономической и политической конкуренции. Такое бегство из таежной зоны могло стать заразительным и вдохновляющим примером для его подданных, потому опасность необходимо было ликвидировать в зародыше. Добившись угрозами и подкупом отказа Януковича от подписания соглашения с ЕС, Путин счел свою тактическую задачу выполненной.

Неожиданностью стал Майдан: победа украинской «революции достоинства» превратила потенциальную угрозу пожизненному правлению кремлевской группировки в реальную политическую проблему сегодняшнего дня. Первоочередной задачей для путинской России, необходимым условием ее выживания стала максимальная дискредитация украинской революции в глазах российского общественного мнения и либо установление в Киеве послушной Кремлю власти, либо расчленение украинского государства с сохранением контроля Москвы над большей частью его территории.

Все эти их деяния находятся вне юрисдикции американского правосудия. Поэтому пока Путин и его группировка будут наказаны за менее серьезные деяния – нет, не за беспрецедентное в мировой истории ограбление народа России. Это задача российского правосудия, которое, к сожалению, в настоящий момент находится под полным контролем Кремля. Они будут привлечены к ответственности за деяния, совершенные на территории США, – отмывание денег, добытых преступным путем. Именно это твердо обещает статья 241.

«Большое правительство Владимира Путина» станет своего рода коллективным Аль Капоне ХХI века, который, как известно, был осужден не за убийства и разбойные грабежи, а всего лишь за уклонение от налогов. Российская оппозиция приветствует чрезвычайно позитивное, хотя и несколько запоздалое, стремление Конгресса США наказать тех, кто отмывает в США вывезенные из РФ средства. Однако справедливость не, пока будет восстановлена похищенное не будет возвращено российскому народу. Передача российского триллиона законно избранным на будущих свободных выборах властям России – дело чести политической и судебной систем США. Эта цель была сформулирована в совместном меморандуме российских и американских экспертов с моим участием, представленном на круглом столе в вашингтонском неправительственном аналитическом центре «Атлантический совет» 14 ноября.

Любое постпутинское правительство на одном из своих первых заседаний будет решать, что делать с главными государственными деятелями прежнего режима (судебный процесс, воровской пароход, амнистия, иные опции?). Перечень их имен благодаря заблаговременным усилиям господина Минченко достаточно полон, в его список на середину 2017 года входят 70 высших формальных и неформальных государственных руководителей Российской Федерации.

Путин, Медведев, Сечин, Собянин, Чемезов, Тимченко, Ю.Ковальчук, А.Ротенберг, Володин, Золотов, Бортников, С.Иванов, Бастрыкин, Муров, Патрушев, Полтавченко, Абрамович, Миллер, Вайно, Кириенко, Дюмин, Греф, Чайка, Б.Ротенберг, Потанин, Дерипаска, М.Ковальчук, Усманов, Прохоров, Вексельберг, Мордашов, Евтушенков, Нарышкин, Гундяев-Михайлов, Кудрин, Кадыров, Турчак, Абызов, Трутнев, Дворкович, Иванов мл., Жириновский, Зюганов, Миронов, Школов, Шувалов, Кожин, Громов, Хлопонин, Сурков, Козак, Лавров, Набиуллина, Христенко-Голикова, Песков, Минниханов, Бабич, Мутко, Ткачев, Абрамович, Магомедов, Керимов, Фридман, Рашников, Фрадков, Матвиенко, Шевкунов, Костин, Токарев, Мантуров.

Первая десятка как на первомайской демонстрации украшает доклады Минченко своими фотопортретами. Представьте себе на секунду эти знакомые до боли светлые лики. Какие ассоциации вызывает у вас этот воображаемый «Ночной дозор»? Да, конечно – учебная иллюстрация из трактата Чезаре Ломброзо или групповой «портрет Дориана Грея». Фотогалерея всех семидесяти только усилила бы подобное впечатление.

Деятельным раскаянием и активным сотрудничеством сначала с американским (или в случае Сулеймана Керимова - с французским), а затем и с российским следствием (адреса зарубежных общаков, явки, номера и пароли счетов) эти падшие создания смогли бы значительно облегчить свою участь. Назовем это почином Олега Дерипаски. Ведь любил же он повторять, что в любой момент готов будет сдать все свое состояние по одному слову Владимира Владимировича. Почти угадал провидец. Только слово это волшебное произнесут другие вежливые люди.

Джерело: Радіо Свобода