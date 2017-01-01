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    Испытания новой украинской БМП-1УМД: появилось видео

    Боевые машины смогут уничтожать танки противника на расстоянии до 5 км
    «Житомирский бронетанковый завод» завершил полный цикл заводских испытаний БМП-1УМД, которая является глубокой модернизацией БМП-1, оснащена современным боевым модулем, цифровой системой управления огнем, немецким двигателем Deutz и другим передовым оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Укроборонпром».
    • Вчора, 14:01
    • Розсилка
    ГК «Укроборонпром»

    Боевые машины смогут уничтожать танки противника на расстоянии до 5 км

    «Житомирский бронетанковый завод» завершил полный цикл заводских испытаний БМП-1УМД, которая является глубокой модернизацией БМП-1, оснащена современным боевым модулем, цифровой системой управления огнем, немецким двигателем Deutz и другим передовым оборудованием.

    Об этом сообщает пресс-служба ГК «Укроборонпром».

    «Благодаря боевому модулю «стилет», который оснащен 30-мм автоматической пушкой, 30-мм автоматическим гранатометом, 7,62-мм пулеметом, а также высокоточным противотанковым комплексом «Барьер», БМП-1УМД получила мощную огневую прочность», - говорится в сообщении.

    Отмечается, что такой арсенал вооружения обеспечивает уничтожение не только живой силы и легкобронированной техники, но и танков противника на расстоянии до 5 км.

    Сейчас специалисты «Житомирского бронетанкового завода» ожидают соответствующего решения со стороны силовых ведомств для проведения всесторонних испытаний непосредственно украинскими военными.

    Это является необходимым условием для принятия БМП-1УМД на вооружение и, при включении боевой машины в Государственный оборонный заказ, развертывания серийного производства.

    Напомним, ранее прототип нового тактического беспилотного летательного аппарата «Горлица», разработанный ГП «Антонов», выполнил первый полет.

    Антонов завод Укроборонпром
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