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    Появилось видео запуска новой ракеты «Хвасон-15» в Северной Корее

    Запуском ракеты непосредственно руководил Ким Чен Ын
    Государственное телевидение Северной Кореи обнародовало видео запуска новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15». Видео распространило на своей странице в Twitter агентство Reuters. На видео запечатлен лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который непосредственно руководил запуском ракеты. «Северная Корея говорит,
    • Сьогодні, 11:49
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    Запуском ракеты непосредственно руководил Ким Чен Ын

    Государственное телевидение Северной Кореи обнародовало видео запуска новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15».

    Видео распространило на своей странице в Twitter агентство Reuters.

    На видео запечатлен лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который непосредственно руководил запуском ракеты.

    «Северная Корея говорит, что в радиусе действия ее самой продвинутой межконтинентальной баллистической ракеты оказалась вся материковая территория США», - говорится в комментарии к видео.

    Напомним, Пхеньян в среду, 28 ноября, осуществил запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Она упала в 250 километрах от побережья Японии. В Токио выразили протест в ответ на запуск ракеты.

    Украина осудила запуск КНДР баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд.

    В МИД заявили, что продолжение Пхеньяном таких запусков является «сознательным и систематическим нарушением международного права и ряда соответствующих резолюций СБ ООН по северокорейской ракетной программе».

    США ООН протест
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