Появилось видео запуска новой ракеты «Хвасон-15» в Северной Корее

Запуском ракеты непосредственно руководил Ким Чен Ын

Государственное телевидение Северной Кореи обнародовало видео запуска новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15».

Видео распространило на своей странице в Twitter агентство Reuters.

На видео запечатлен лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который непосредственно руководил запуском ракеты.

«Северная Корея говорит, что в радиусе действия ее самой продвинутой межконтинентальной баллистической ракеты оказалась вся материковая территория США», - говорится в комментарии к видео.

