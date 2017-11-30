Появилось видео запуска новой ракеты «Хвасон-15» в Северной Корее
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Запуском ракеты непосредственно руководил Ким Чен Ын
Государственное телевидение Северной Кореи обнародовало видео запуска новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15».
Видео распространило на своей странице в Twitter агентство Reuters.
На видео запечатлен лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который непосредственно руководил запуском ракеты.
«Северная Корея говорит, что в радиусе действия ее самой продвинутой межконтинентальной баллистической ракеты оказалась вся материковая территория США», - говорится в комментарии к видео.
North Korea says its most advanced intercontinental ballistic missile yet puts the U.S. mainland within range https://t.co/5pkRHwhWlj pic.twitter.com/TX3FbvwvVh— Reuters Top News (@Reuters) November 30, 2017
Напомним, Пхеньян в среду, 28 ноября, осуществил запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Она упала в 250 километрах от побережья Японии. В Токио выразили протест в ответ на запуск ракеты.
Украина осудила запуск КНДР баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд.
В МИД заявили, что продолжение Пхеньяном таких запусков является «сознательным и систематическим нарушением международного права и ряда соответствующих резолюций СБ ООН по северокорейской ракетной программе».