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    Фото

    Украинские политики в Хэллоуин (фото)

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    Украинские политики в Хэллоуин (фото)
    24tv.ua

    Традиция праздновать Хэллоуин, которая ежегодно становится все популярнее в Украине, пока еще не добралась до Верховной Рады

    Накануне Хэллоуина в Киеве прошел Парад зомби. На него собралось немало жителей столицы, которые поражали прохожих яркими устрашающими образами и макияжем.

    Но поговаривают, что настоящий ужас происходит в Верховной Раде. И хотя нардепы ходят в парламент на работу в деловых костюмах, можно на минутку представить, как бы выглядели политики в геловінському макияже.

    Самым милым хэллоуинским образом оказался макияж панды на Дмитрии Разумкове.

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    24tv.ua
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    24tv.ua

    Хэллоуин традиционно празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября. Люди одеваются в страшные костюмы на Хэллоуин и пугают прохожих.

    А дети, в основном в США, ходят к соседям со словами «конфеты или смерть» и собирают целые ведерки сладостей. Хэллоуин происходит от древнего кельтского праздника жатвы и дней мертвых. А после принятия христианства в IX веке 1 ноября начали отмечать День всех святых. Дата совпала с языческим Самайном.

    В английском языке этот день называется All Hallow's Eve и если сократить, получается Halloween. Сегодня массовей всего в мире этот день отмечают в Великобритании, Ирландии, США и Канаде.

    Джерело: 24tv.ua

    смерть парад фотография дети Хэллоуин
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