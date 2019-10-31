Украинские политики в Хэллоуин (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

24tv.ua

Традиция праздновать Хэллоуин, которая ежегодно становится все популярнее в Украине, пока еще не добралась до Верховной Рады

Накануне Хэллоуина в Киеве прошел Парад зомби. На него собралось немало жителей столицы, которые поражали прохожих яркими устрашающими образами и макияжем.

Но поговаривают, что настоящий ужас происходит в Верховной Раде. И хотя нардепы ходят в парламент на работу в деловых костюмах, можно на минутку представить, как бы выглядели политики в геловінському макияже.

Самым милым хэллоуинским образом оказался макияж панды на Дмитрии Разумкове.

Хэллоуин традиционно празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября. Люди одеваются в страшные костюмы на Хэллоуин и пугают прохожих.

А дети, в основном в США, ходят к соседям со словами «конфеты или смерть» и собирают целые ведерки сладостей. Хэллоуин происходит от древнего кельтского праздника жатвы и дней мертвых. А после принятия христианства в IX веке 1 ноября начали отмечать День всех святых. Дата совпала с языческим Самайном.

В английском языке этот день называется All Hallow's Eve и если сократить, получается Halloween. Сегодня массовей всего в мире этот день отмечают в Великобритании, Ирландии, США и Канаде.

Джерело: 24tv.ua