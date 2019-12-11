24-летняя «Мисс Львов» попала в скандал из-за поездки в Москву



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/topnatalia

Cказала журналистам, что отправилась в Нидерланды

Обладательница титула «Мисс Львов 2018» Наталья Болюх оказалась в центре скандала из-за поездки в Москву. Так, на своей странице в Instagram 24-летняя девушка опубликовала кадры, которые были сделаны во время поездки в российскую столицу.

Сперва титулованная красотка опубликовала в Instagram-stories видео из самолета, потом сняла на камеру роскошный номер в отеле, где в вазе стоят красные розы.

В геолокации Наталья отметила Амстердам и сказала журналистам издания «Высокий Замок», что отправилась в Нидерланды праздновать свой день рождения.

Но позже оказалось, что девушка поехала в Москву и скрыла этот факт. Более того, видео и фото девушки на своей странице в социальной сети разместил ее друг и чиновник российской Государственной Думы.

Сейчас на странице Натальи Болюх удалены все Instagram-stories, а под опубликованными кадрами нет ни единой отметки Москвы.

После бурной реакции в сети на то, что украинка скрыла свою поездку в Россию, Наталья прокомментировала скандал.

«Как и у большинства украинцев, у меня есть друзья, которые живут в России, которые разделяют мои мысли и мое видение. Все хотят мира для наших государств. Я ценю и берегу эту дружбу, потому и посетила празднование дня рождения моих друзей в Москве. Я верю, что мы сможем вернуть мир в наши дома, объединившись по обе стороны границы», – заявила «Мисс Львов 2018» на своей странице в социальной сети.