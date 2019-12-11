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    24-летняя «Мисс Львов» попала в скандал из-за поездки в Москву

    • Розсилка
    24-летняя «Мисс Львов» попала в скандал из-за поездки в Москву
    instagram.com/topnatalia

    Cказала журналистам, что отправилась в Нидерланды

    Обладательница титула «Мисс Львов 2018» Наталья Болюх оказалась в центре скандала из-за поездки в Москву. Так, на своей странице в Instagram 24-летняя девушка опубликовала кадры, которые были сделаны во время поездки в российскую столицу.

    Сперва титулованная красотка опубликовала в Instagram-stories видео из самолета, потом сняла на камеру роскошный номер в отеле, где в вазе стоят красные розы.

    В геолокации Наталья отметила Амстердам и сказала журналистам издания «Высокий Замок», что отправилась в Нидерланды праздновать свой день рождения.

    Но позже оказалось, что девушка поехала в Москву и скрыла этот факт. Более того, видео и фото девушки на своей странице в социальной сети разместил ее друг и чиновник российской Государственной Думы.

    Сейчас на странице Натальи Болюх удалены все Instagram-stories, а под опубликованными кадрами нет ни единой отметки Москвы.

    После бурной реакции в сети на то, что украинка скрыла свою поездку в Россию, Наталья прокомментировала скандал.

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    24-летняя «Мисс Львов» попала в скандал из-за поездки в Москву
    24-летняя «Мисс Львов» попала в скандал из-за поездки в Москву
    24-летняя «Мисс Львов» попала в скандал из-за поездки в Москву
    24-летняя «Мисс Львов» попала в скандал из-за поездки в Москву
    24-летняя «Мисс Львов» попала в скандал из-за поездки в Москву
    24-летняя «Мисс Львов» попала в скандал из-за поездки в Москву
    24-летняя «Мисс Львов» попала в скандал из-за поездки в Москву
    24-летняя «Мисс Львов» попала в скандал из-за поездки в Москву
    24-летняя «Мисс Львов» попала в скандал из-за поездки в Москву
    24-летняя «Мисс Львов» попала в скандал из-за поездки в Москву
    24-летняя «Мисс Львов» попала в скандал из-за поездки в Москву
    24-летняя «Мисс Львов» попала в скандал из-за поездки в Москву
    24-летняя «Мисс Львов» попала в скандал из-за поездки в Москву
    24-летняя «Мисс Львов» попала в скандал из-за поездки в Москву
    24-летняя «Мисс Львов» попала в скандал из-за поездки в Москву
    24-летняя «Мисс Львов» попала в скандал из-за поездки в Москву
    24-летняя «Мисс Львов» попала в скандал из-за поездки в Москву
    24-летняя «Мисс Львов» попала в скандал из-за поездки в Москву
    24-летняя «Мисс Львов» попала в скандал из-за поездки в Москву
    24-летняя «Мисс Львов» попала в скандал из-за поездки в Москву
    24-летняя «Мисс Львов» попала в скандал из-за поездки в Москву
    24-летняя «Мисс Львов» попала в скандал из-за поездки в Москву

    «Как и у большинства украинцев, у меня есть друзья, которые живут в России, которые разделяют мои мысли и мое видение. Все хотят мира для наших государств. Я ценю и берегу эту дружбу, потому и посетила празднование дня рождения моих друзей в Москве. Я верю, что мы сможем вернуть мир в наши дома, объединившись по обе стороны границы», – заявила «Мисс Львов 2018» на своей странице в социальной сети.

    чиновник скандал фотография Львов модель Нидерланды День рождения Instagram время
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