Алла Костромичова показала роскошные фото из Каппадокии



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instagram.com/alla

Ведущая шоу «Топ-модель по-украински» Алла Костромичова вместе с участницами проекта полетела в Турцию

На своей странице в Instagram Алла сообщила, что они со съемочной группой и участниками шоу были в Каппадокии три дня. По ее словам, «эту сказку можно наблюдать вечно».

Также Костромичова снялась в эффектной фотосессии, где на фоне можно увидеть воздушные шары с турецким флагом. Для Аллы эта поездка стала воплощением мечты в течение последних 5 лет.

«За эту поездку в моей голове очень много изменилось. Я согласна с высказыванием «сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек», с путешествиями тоже самое: сколько культур ты впитал – столько раз ты человек», – отметила ведущая шоу «Топ-модель по-украински».

Накануне супермодель посетила еще один популярный благодаря термальным источникам курортный город Памуккале. В интервью для журнала Cosmoolitan Алла призналась, что в реальности пейзажи вызвали противоречивые эмоции.

«Многие резервуары закрыты и не наполнены водой, поэтому картинка «ожидания – реальность» сыграла немного не в сторону ожиданий. Но мы все равно происходили по ступенькам озер, спустились вниз – это очень необычное ощущение: тактильно кажется, что все вокруг острое, а на самом деле, поскольку долгое время обмывалось водой, очень гладкое», – вспомнила Костромичова.