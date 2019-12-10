  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Алла Костромичова показала роскошные фото из Каппадокии

    • Розсилка
    Алла Костромичова показала роскошные фото из Каппадокии
    instagram.com/alla

    Ведущая шоу «Топ-модель по-украински» Алла Костромичова вместе с участницами проекта полетела в Турцию

    На своей странице в Instagram Алла сообщила, что они со съемочной группой и участниками шоу были в Каппадокии три дня. По ее словам, «эту сказку можно наблюдать вечно».

    Также Костромичова снялась в эффектной фотосессии, где на фоне можно увидеть воздушные шары с турецким флагом. Для Аллы эта поездка стала воплощением мечты в течение последних 5 лет.

    «За эту поездку в моей голове очень много изменилось. Я согласна с высказыванием «сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек», с путешествиями тоже самое: сколько культур ты впитал – столько раз ты человек», – отметила ведущая шоу «Топ-модель по-украински».

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Алла Костромичова показала роскошные фото из Каппадокии
    Алла Костромичова показала роскошные фото из Каппадокии
    Алла Костромичова показала роскошные фото из Каппадокии
    Алла Костромичова показала роскошные фото из Каппадокии
    Алла Костромичова показала роскошные фото из Каппадокии

    Накануне супермодель посетила еще один популярный благодаря термальным источникам курортный город Памуккале. В интервью для журнала Cosmoolitan Алла призналась, что в реальности пейзажи вызвали противоречивые эмоции.

    «Многие резервуары закрыты и не наполнены водой, поэтому картинка «ожидания – реальность» сыграла немного не в сторону ожиданий. Но мы все равно происходили по ступенькам озер, спустились вниз – это очень необычное ощущение: тактильно кажется, что все вокруг острое, а на самом деле, поскольку долгое время обмывалось водой, очень гладкое», – вспомнила Костромичова.

    знаменитости фотография Топ-модель по-украински модель искусство Instagram время
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ