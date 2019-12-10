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    Милла Йовович показала, как проводит время со своими дочками

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    Милла Йовович показала, как проводит время со своими дочками
    instagram.com/millajovovich

    Беременная Милла Йовович поделилась трогательными фото с детьми

    Знаменитая голливудская актриса с украинскими корнями Милла Йовович, которая вскоре станет трижды мамой, показала как проводит время в предпраздничный период со своими дочерьми – 12-летней Эвер и 4-летней Дэшиэл.

    На свою страницу в Instagram она выложила фото возле общественной новогодней елки. Позже семейство отправилось на каток. Но, несмотря на счастливые фото детей, в подписи к кадрам актриса написала, что 2019 год был слишком трудным.

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    instagram.com/millajovovich
    instagram.com/millajovovich
    instagram.com/millajovovich
    instagram.com/millajovovich
    instagram.com/millajovovich
    instagram.com/millajovovich
    instagram.com/millajovovich
    instagram.com/millajovovich

    Йовович написала о страданиях людей, в частности, бездомных. Милла призвала делать благотворительные взносы даже несколькими долларами для того, чтобы чуточку сделать их жизнь комфортнее и легче.

    «Трудно ездить и видеть людей, которые пытаются выжить. Увидев столько страданий, я хочу провести как можно больше времени с детьми и делать вещи, которые заставляют их лица улыбаться. Настолько замечательно видеть, как любовь между ними растет ежедневно и видеть, как моя старшая с каждым разом лучше выполняет роль старшей сестры», – написала в сети она.

    «Я так благодарна своим удивительным детям. Счастье, которое они приносят, несказанное. Мы поехали кататься на коньках вместе, и это было очень весело. Я так дорожу этими моментами. Услышав их радостные крики и смех... Благодарна. Благодарна. Благодарна», - резюмировала Милла.

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