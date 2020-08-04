Трогательные фото животных, которых забрали из приюта новые любящие хозяева



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Это прекрасное дело, когда люди не бросают, а наоборот, забирают к себе оставленных в одиночестве домашних питомцев

На днях Арнольд Шварценеггер похвастался своим новым питомцем – он взял из приюта большого пса по кличке Датч. Помнится, когда-то актер сыграл персонажа с таким прозвищем. Судя по фото, трудно понять, кто более счастлив – Датч или Арни? Но в любом случае это прекрасное дело, когда люди не бросают, а наоборот, забирают к себе оставленных в одиночестве домашних питомцев!

«В приюте сказали, что их можно забрать только вместе. Сразу же дома они продемонстрировали почему», «Мы забрали этого малыша из приюта и пару дней он был очень застенчивым. А сегодня впервые пришел ко мне и лег вот так, «Пенни уже восемь лет, не котенок и не очаровашка. И все же она нашла новый дом», «Он уже успел хлебнуть горя и теперь тихо радуется на руках нового хозяина», - рассказывают истории о своих любимцах пользователи сети.

Ранее «Скотч» писал о трех вещах, на которые можно смотреть бесконечно: как горит огонь, бежит вода и как сладко сопит ваш пушистый котейка. В доказательство последнего факта предлагаем вам оценить чудесные снимки котиков, спящих в смешных и милых позах со своими хозяевами и собратьями.

Данные фото служат очередным доказательством, что несколько кошек в доме — это круто и весело.