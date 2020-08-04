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    Фото

    Трогательные фото животных, которых забрали из приюта новые любящие хозяева

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    Трогательные фото животных, которых забрали из приюта новые любящие хозяева

    Это прекрасное дело, когда люди не бросают, а наоборот, забирают к себе оставленных в одиночестве домашних питомцев

    На днях Арнольд Шварценеггер похвастался своим новым питомцем – он взял из приюта большого пса по кличке Датч. Помнится, когда-то актер сыграл персонажа с таким прозвищем. Судя по фото, трудно понять, кто более счастлив – Датч или Арни? Но в любом случае это прекрасное дело, когда люди не бросают, а наоборот, забирают к себе оставленных в одиночестве домашних питомцев!

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    Трогательные фото животных, которых забрали из приюта новые любящие хозяева
    Трогательные фото животных, которых забрали из приюта новые любящие хозяева
    Трогательные фото животных, которых забрали из приюта новые любящие хозяева
    Трогательные фото животных, которых забрали из приюта новые любящие хозяева
    Трогательные фото животных, которых забрали из приюта новые любящие хозяева
    Трогательные фото животных, которых забрали из приюта новые любящие хозяева
    Трогательные фото животных, которых забрали из приюта новые любящие хозяева
    Трогательные фото животных, которых забрали из приюта новые любящие хозяева
    Трогательные фото животных, которых забрали из приюта новые любящие хозяева
    Трогательные фото животных, которых забрали из приюта новые любящие хозяева
    Трогательные фото животных, которых забрали из приюта новые любящие хозяева
    Трогательные фото животных, которых забрали из приюта новые любящие хозяева
    Трогательные фото животных, которых забрали из приюта новые любящие хозяева
    Трогательные фото животных, которых забрали из приюта новые любящие хозяева
    Трогательные фото животных, которых забрали из приюта новые любящие хозяева
    Трогательные фото животных, которых забрали из приюта новые любящие хозяева
    Трогательные фото животных, которых забрали из приюта новые любящие хозяева
    Трогательные фото животных, которых забрали из приюта новые любящие хозяева

    «В приюте сказали, что их можно забрать только вместе. Сразу же дома они продемонстрировали почему», «Мы забрали этого малыша из приюта и пару дней он был очень застенчивым. А сегодня впервые пришел ко мне и лег вот так, «Пенни уже восемь лет, не котенок и не очаровашка. И все же она нашла новый дом», «Он уже успел хлебнуть горя и теперь тихо радуется на руках нового хозяина», - рассказывают истории о своих любимцах пользователи сети.

    Ранее «Скотч» писал о трех вещах, на которые можно смотреть бесконечно: как горит огонь, бежит вода и как сладко сопит ваш пушистый котейка. В доказательство последнего факта предлагаем вам оценить чудесные снимки котиков, спящих в смешных и милых позах со своими хозяевами и собратьями.

    Данные фото служат очередным доказательством, что несколько кошек в доме — это круто и весело.

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