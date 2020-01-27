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    Баскетбольный клуб «Днепр» поздравил сына Коломоского

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    Баскетбольный клуб «Днепр» поздравил сына Коломоского

    Сын Игоря Коломойского празднует 21-летие

    Поздравление в адрес Гриши Коломоского опубликовано на странице БК «Днепр» в Facebook. «Сегодня день рождения у защитника нашего клуба Гриши Коломойского! Поздравляем и желаем крепкого здоровья и побед! С днем рождения, Гриша!», - говорится в поздравительном посте.

    Известно, что в Коломойский-джуниор играет под номером 45.

    Сын олигарха Коломойского переехал в Украину из Израиля в сентябре. Он участвовал в неофициальной игре баскетбольного клуба «Днепр» с литовским «Невежис». За границей его называли Грегори. Он играл в израильском клубе «Маккаби Ришон ле-Цион».

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    facebook.com/bc.dnipro

    А до этого в Америке он выступал под третьим номером Cleveland State Vikings (баскетбольная команда Университета штата Кливленд, США). Он учился в этом университете на специальности «Спортивный менеджмент».

    Facebook Днепр День рождения
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