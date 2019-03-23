Без фотошопа: Mothercare снял в рекламе недавно родивших женщин



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boredpanda.com

Британский ритейлер Mothercare выпустил новую рекламную кампанию под названием Body Proud Mums (Матери, которые гордятся телом)

Ее особенностью стало то, что ни одна из фотографий женщин с новорожденными детьми на руках не подвергалась ретуши, поэтому видны последствия беременности.

Участница рекламной кампании Кесия, которая позировала через 17 недель после родов, заявила: «Я хотела принять участие в акции, чтобы показать людям, как нормально выглядеть после рождения ребенка. Я хочу показать, что ребенок важнее, чем растяжки!».

Mothercare тщательно разрабатывала свою кампанию. Перед ее началом были опрошены 1500 женщин, ставших матерями, 80 проц из которых признались, что сравнивают себя со знаменитостями и стремятся как можно скорее прийти в форму.

Фотографом стала 25-летняя Софи Майанн, которая отказалась от ретуши на своих фотографиях после того как модель, с которой она работала, рассказала о своем опыте борьбы с лишним весом, которая обернулась потерей здоровья.

Ранее она сделала серию портретов «За шрамами», героями которых стали люди, выжившие после ожогов, рака и ампутации конечностей.

Джерело: boredpanda.com