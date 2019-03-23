  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Без фотошопа: Mothercare снял в рекламе недавно родивших женщин

    • Розсилка
    Без фотошопа: Mothercare снял в рекламе недавно родивших женщин
    boredpanda.com

    Британский ритейлер Mothercare выпустил новую рекламную кампанию под названием Body Proud Mums (Матери, которые гордятся телом)

    Ее особенностью стало то, что ни одна из фотографий женщин с новорожденными детьми на руках не подвергалась ретуши, поэтому видны последствия беременности.

    Участница рекламной кампании Кесия, которая позировала через 17 недель после родов, заявила: «Я хотела принять участие в акции, чтобы показать людям, как нормально выглядеть после рождения ребенка. Я хочу показать, что ребенок важнее, чем растяжки!».

    Mothercare тщательно разрабатывала свою кампанию. Перед ее началом были опрошены 1500 женщин, ставших матерями, 80 проц из которых признались, что сравнивают себя со знаменитостями и стремятся как можно скорее прийти в форму.

    Фотографом стала 25-летняя Софи Майанн, которая отказалась от ретуши на своих фотографиях после того как модель, с которой она работала, рассказала о своем опыте борьбы с лишним весом, которая обернулась потерей здоровья.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    Без фотошопа: Mothercare снял в рекламе недавно родивших женщин
    boredpanda.com

    Ранее она сделала серию портретов «За шрамами», героями которых стали люди, выжившие после ожогов, рака и ампутации конечностей.

    Джерело: boredpanda.com

    Читайте також
    фотография модель акции
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ