Без фотошопа и ботокса: Гламурные красавицы на страницах глянцевых журналов 1940-х
- Сьогодні, 07:20
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Розсилка
Эти фотографии хочется рассматривать часами
Если кто-то думает, что интересные старые фото можно найти только в библиотеках, исторических архивах или на специализированных сайтах, тот заблуждается.
Есть ещё один великолепный источник старых фото – глянцевые журналы минувших эпох. Так, в 1940-х на страницах журналов печатали просто великолепные снимки гламурных красоток.
На фото можно рассмотреть интереснейшие детали того времени, а можно просто смотреть – и наслаждаться.Смотрите также: Завораживающие снимки деревни без дорог в Нидерландах
Джерело: Культурология