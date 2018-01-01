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    Без фотошопа и ботокса: Гламурные красавицы на страницах глянцевых журналов 1940-х

    Эти фотографии хочется рассматривать часами
    Если кто-то думает, что интересные старые фото можно найти только в библиотеках, исторических архивах или на специализированных сайтах, тот заблуждается. Есть ещё один великолепный источник старых фото – глянцевые журналы минувших эпох. Так, в 1940-х на страницах журналов печатали просто великолепные снимки гламурных красоток. На фото
    • Сьогодні, 07:20
    • Розсилка

    Эти фотографии хочется рассматривать часами

    Если кто-то думает, что интересные старые фото можно найти только в библиотеках, исторических архивах или на специализированных сайтах, тот заблуждается.
    Есть ещё один великолепный источник старых фото – глянцевые журналы минувших эпох. Так, в 1940-х на страницах журналов печатали просто великолепные снимки гламурных красоток.
    На фото можно рассмотреть интереснейшие детали того времени, а можно просто смотреть – и наслаждаться. 

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    Без фотошопа и ботокса: Гламурные красавицы на страницах глянцевых журналов 1940-х
    Без фотошопа и ботокса: Гламурные красавицы на страницах глянцевых журналов 1940-х
    Без фотошопа и ботокса: Гламурные красавицы на страницах глянцевых журналов 1940-х
    Без фотошопа и ботокса: Гламурные красавицы на страницах глянцевых журналов 1940-х
    Без фотошопа и ботокса: Гламурные красавицы на страницах глянцевых журналов 1940-х
    Без фотошопа и ботокса: Гламурные красавицы на страницах глянцевых журналов 1940-х
    Без фотошопа и ботокса: Гламурные красавицы на страницах глянцевых журналов 1940-х
    Без фотошопа и ботокса: Гламурные красавицы на страницах глянцевых журналов 1940-х
    Без фотошопа и ботокса: Гламурные красавицы на страницах глянцевых журналов 1940-х
    Без фотошопа и ботокса: Гламурные красавицы на страницах глянцевых журналов 1940-х
    Без фотошопа и ботокса: Гламурные красавицы на страницах глянцевых журналов 1940-х
    Без фотошопа и ботокса: Гламурные красавицы на страницах глянцевых журналов 1940-х
    Без фотошопа и ботокса: Гламурные красавицы на страницах глянцевых журналов 1940-х
    Без фотошопа и ботокса: Гламурные красавицы на страницах глянцевых журналов 1940-х
    Без фотошопа и ботокса: Гламурные красавицы на страницах глянцевых журналов 1940-х
    Без фотошопа и ботокса: Гламурные красавицы на страницах глянцевых журналов 1940-х
    Без фотошопа и ботокса: Гламурные красавицы на страницах глянцевых журналов 1940-х
    Без фотошопа и ботокса: Гламурные красавицы на страницах глянцевых журналов 1940-х
    Без фотошопа и ботокса: Гламурные красавицы на страницах глянцевых журналов 1940-х
    Без фотошопа и ботокса: Гламурные красавицы на страницах глянцевых журналов 1940-х
    Без фотошопа и ботокса: Гламурные красавицы на страницах глянцевых журналов 1940-х
    Без фотошопа и ботокса: Гламурные красавицы на страницах глянцевых журналов 1940-х
    Без фотошопа и ботокса: Гламурные красавицы на страницах глянцевых журналов 1940-х
    Без фотошопа и ботокса: Гламурные красавицы на страницах глянцевых журналов 1940-х
    Без фотошопа и ботокса: Гламурные красавицы на страницах глянцевых журналов 1940-х
    Без фотошопа и ботокса: Гламурные красавицы на страницах глянцевых журналов 1940-х
    Без фотошопа и ботокса: Гламурные красавицы на страницах глянцевых журналов 1940-х
    Без фотошопа и ботокса: Гламурные красавицы на страницах глянцевых журналов 1940-х
    Без фотошопа и ботокса: Гламурные красавицы на страницах глянцевых журналов 1940-х
    Без фотошопа и ботокса: Гламурные красавицы на страницах глянцевых журналов 1940-х

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    Джерело: Культурология

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