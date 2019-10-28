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    Братья наши меньшие: как олени сражаются за внимание самок

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    Братья наши меньшие: как олени сражаются за внимание самок

    С сентября по ноябрь у оленей начинается гон, в это время самцы становятся агрессивнее: они рычат и сражаются друг с другом, чтобы попытаться привлечь как можно больше самок

    Свидетелем одной из схваток стал фотограф Тоби Мелвилл в Ричмонд-парке Лондона. Самцы толкали и пинали друг друга рогами, демонстрируя свою силу.

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    Братья наши меньшие: как олени сражаются за внимание самок
    Братья наши меньшие: как олени сражаются за внимание самок
    Братья наши меньшие: как олени сражаются за внимание самок
    Братья наши меньшие: как олени сражаются за внимание самок
    Братья наши меньшие: как олени сражаются за внимание самок
    Братья наши меньшие: как олени сражаются за внимание самок
    Братья наши меньшие: как олени сражаются за внимание самок
    Братья наши меньшие: как олени сражаются за внимание самок

    Более 600 оленей свободно бродят по Ричмонд-парку и 300 — по парку Буши в Лондоне. В период брачного сезона у оленей, посетителей парков предупреждают, чтобы не приближались к животным ближе чем на 50 метров, иначе те могут напасть.

    в мире животных животные
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