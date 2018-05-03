Британская художница показала, что на самом деле творится в голове у людей

Талантливая художница из Британии создаёт невероятные проекты с помощью боди-арта

Недавно британская художница Эмма Фэй создала серию работ, которые показывают, что творится у людей в голове. Она постаралась перенести мысли и эмоции прямо на лица моделей с помощью красок и кисточек. Получились необычные философские образы, в которых присутствуют скрытые смыслы и двойственные значения. Предлагаем вам взглянуть и