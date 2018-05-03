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    Британская художница показала, что на самом деле творится в голове у людей

    Талантливая художница из Британии создаёт невероятные проекты с помощью боди-арта
    Недавно британская художница Эмма Фэй создала серию работ, которые показывают, что творится у людей в голове. Она постаралась перенести мысли и эмоции прямо на лица моделей с помощью красок и кисточек. Получились необычные философские образы, в которых присутствуют скрытые смыслы и двойственные значения. Предлагаем вам взглянуть и
    • Сьогодні, 09:21
    • Розсилка

    Талантливая художница из Британии создаёт невероятные проекты с помощью боди-арта

    Недавно британская художница Эмма Фэй создала серию работ, которые показывают, что творится у людей в голове.

    Она постаралась перенести мысли и эмоции прямо на лица моделей с помощью красок и кисточек.

    Получились необычные философские образы, в которых присутствуют скрытые смыслы и двойственные значения.

    Предлагаем вам взглянуть и поразмышлять над тем, что вы видите в этих работах. Вдруг, какая-то из них поможет вам разобраться со своими мыслями и эмоциями?

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    Британская художница показала, что на самом деле творится в голове у людей
    Британская художница показала, что на самом деле творится в голове у людей
    Британская художница показала, что на самом деле творится в голове у людей
    Британская художница показала, что на самом деле творится в голове у людей
    Британская художница показала, что на самом деле творится в голове у людей
    Британская художница показала, что на самом деле творится в голове у людей
    Британская художница показала, что на самом деле творится в голове у людей
    Британская художница показала, что на самом деле творится в голове у людей
    Британская художница показала, что на самом деле творится в голове у людей
    Британская художница показала, что на самом деле творится в голове у людей
    Британская художница показала, что на самом деле творится в голове у людей
    Британская художница показала, что на самом деле творится в голове у людей
    Британская художница показала, что на самом деле творится в голове у людей
    Британская художница показала, что на самом деле творится в голове у людей
    Британская художница показала, что на самом деле творится в голове у людей

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    Джерело: twizz.ru

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