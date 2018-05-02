Опубликованы эффектные фото Волыни с высоты птичьего полета

Яркий цвет репака и широкое вспаханное поле под голубым небом поражают своим простором

Волынский фотограф Александр Харланов поделился снимками весенних полей Волыни вблизи села Несвич. Фотографии он опубликовал на своей странице в Facebook. «Наши пространства не перестают удивлять!!! Поля - словно разноцветные одеяла, разоблачающие землю!!!», - эмоционально прокомментировал фотограф свой пост. Фотографирование природы



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Александр Харланов

Яркий цвет репака и широкое вспаханное поле под голубым небом поражают своим простором

Волынский фотограф Александр Харланов поделился снимками весенних полей Волыни вблизи села Несвич. Фотографии он опубликовал на своей странице в Facebook.



«Наши пространства не перестают удивлять!!! Поля - словно разноцветные одеяла, разоблачающие землю!!!», - эмоционально прокомментировал фотограф свой пост.

Фотографирование природы с беспилотников – это новый тренд. А весна - время, когда фотолюбители массово выходят на творческое «охоты».

Александр делится такими фото уже не впервые. Ранее он опубликовал серию фото с комментарием: «С высоты птичьего полета все выглядит иначе! Наша Украина - это клад для фотографов!»

За творчеством Александра следит более 10 тыс. поклонников. Он специализируется на красноречивых пейзажах, которые четко передают особенности природы региона или времени года. Пользователи оставляют положительные отзывы и восторженные комментарии в блоге фотографа.

Снимки, созданные с помощью беспилотников, появились в коллекции фотографа недавно. Но они пользуются бешеной популярностью.

Дроны помогают запечатлеть мир с эффектных ракурсов. Поскольку все больше людей делают фото с высоты птичьего полета, то различные сообщества аэрофотосъемки даже начинают раздавать собственные награды.

Джерело: volynpost.com