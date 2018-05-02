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    Опубликованы эффектные фото Волыни с высоты птичьего полета

    Яркий цвет репака и широкое вспаханное поле под голубым небом поражают своим простором
    Волынский фотограф Александр Харланов поделился снимками весенних полей Волыни вблизи села Несвич. Фотографии он опубликовал на своей странице в Facebook. «Наши пространства не перестают удивлять!!! Поля - словно разноцветные одеяла, разоблачающие землю!!!», - эмоционально прокомментировал фотограф свой пост. Фотографирование природы
    • Сьогодні, 23:06
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    <span id="result_box" class="short_text" lang="ru"><span>Александр</span> <span>Харланов</span></span>
    Александр Харланов

    Яркий цвет репака и широкое вспаханное поле под голубым небом поражают своим простором

    Волынский фотограф Александр Харланов поделился снимками весенних полей Волыни вблизи села Несвич. Фотографии он опубликовал на своей странице в Facebook.

    «Наши пространства не перестают удивлять!!! Поля - словно разноцветные одеяла, разоблачающие землю!!!», - эмоционально прокомментировал фотограф свой пост.

    Фотографирование природы с беспилотников – это новый тренд. А весна - время, когда фотолюбители массово выходят на творческое «охоты».

    Александр делится такими фото уже не впервые. Ранее он опубликовал серию фото с комментарием: «С высоты птичьего полета все выглядит иначе! Наша Украина - это клад для фотографов!»

    За творчеством Александра следит более 10 тыс. поклонников. Он специализируется на красноречивых пейзажах, которые четко передают особенности природы региона или времени года. Пользователи оставляют положительные отзывы и восторженные комментарии в блоге фотографа.

    Снимки, созданные с помощью беспилотников, появились в коллекции фотографа недавно. Но они пользуются бешеной популярностью.

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    Опубликованы эффектные фото Волыни с высоты птичьего полета
    Опубликованы эффектные фото Волыни с высоты птичьего полета
    Опубликованы эффектные фото Волыни с высоты птичьего полета
    Опубликованы эффектные фото Волыни с высоты птичьего полета
    Опубликованы эффектные фото Волыни с высоты птичьего полета
    Опубликованы эффектные фото Волыни с высоты птичьего полета
    Опубликованы эффектные фото Волыни с высоты птичьего полета
    Опубликованы эффектные фото Волыни с высоты птичьего полета
    Опубликованы эффектные фото Волыни с высоты птичьего полета
    Опубликованы эффектные фото Волыни с высоты птичьего полета
    Опубликованы эффектные фото Волыни с высоты птичьего полета
    Опубликованы эффектные фото Волыни с высоты птичьего полета

    Дроны помогают запечатлеть мир с эффектных ракурсов. Поскольку все больше людей делают фото с высоты птичьего полета, то различные сообщества аэрофотосъемки даже начинают раздавать собственные награды.

    Джерело: volynpost.com

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