В сети доказали, что даже из обшарпанной стенки можно сделать произведение исскуства

Иногда потрепанные, потресканные и всячески искажённые старостью и отсутствием ремонта стены и потолки содержат в себе силуэты разных живых существ

Например, простое пятно на стене выглядит ну точь-в-точь как маленький котик! В одной из популярных социальных сетей есть сообщество, пользователи которого выкладывают пятна на потолках, облупившуюся краску на стенах и следы на земле, которые очень сильно напоминают какое-нибудь существо или объект. Вместе с фотографией оригинала публикуется и



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Иногда потрепанные, потресканные и всячески искажённые старостью и отсутствием ремонта стены и потолки содержат в себе силуэты разных живых существ

Например, простое пятно на стене выглядит ну точь-в-точь как маленький котик! В одной из популярных социальных сетей есть сообщество, пользователи которого выкладывают пятна на потолках, облупившуюся краску на стенах и следы на земле, которые очень сильно напоминают какое-нибудь существо или объект.

Вместе с фотографией оригинала публикуется и дорисованная пользователями картина, созданная на основе этих самых пятен\трещин\следов.

Поверьте, потрескавшаяся штукатурка и всякие прочие случайные искажения могут хранить в себе уйму всего интересного, нужно лишь подключить фантазию! И желательно хорошо уметь рисовать.

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Джерело: twizz.ru