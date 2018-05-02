Украинская модель снялась в пестрой фотосессии для Dolce&Gabbana

В сети появились роскошные снимки бренда с участием украинки

Dolce & Gabbana представили в Instagram лукбук летней коллекции, созданной под руководством fashion-фотографов братьев Морелли, которые известны своими динамичными снимками. Cъемки проходили на острове Минокос в Греции, поэтому кампейн получился по-настоящему солнечным и жарким. Легкие платья с яркими принтами, летящие ткани,



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#DGLovesMykonos

В сети появились роскошные снимки бренда с участием украинки

Dolce & Gabbana представили в Instagram лукбук летней коллекции, созданной под руководством fashion-фотографов братьев Морелли, которые известны своими динамичными снимками.

Cъемки проходили на острове Минокос в Греции, поэтому кампейн получился по-настоящему солнечным и жарким. Легкие платья с яркими принтами, летящие ткани, флористичные узоры на стильных купальниках – кадры лукбука пропитаны летним настроением, беззаботностью и свободой. Кампанию можно найти под хештегом #DGLovesMykonos.

Героиней съемки стала украинская модель Дарья Миненко. Девушка родилась в городе Виноградов (Закарпатье) и училась в Ужгородском национальном университете на факультете международных экономических отношений. Свою модельную карьеру Дарья начинала в агентстве One Models. После него отправилась покорять Европу.

Для Дарьи это не первый опыт сотрудничества с брендом мирового уровня. В 2016 году девушка стала лицом Roberto Cavalli. А также снималась для свадебного лукбука бренда Pronovias.

Для новой фотосессии украинская звезда примерила несколько изысканных платьев бренда с цветочными принтами, а также яркий купальник, который идеально подчеркивал фигуру стройной Дарьи. Образы девушки дополнялись стильными украшениями, а также хорошо подобранной прической и сияющим макияжем.

Джерело: 24tv.ua