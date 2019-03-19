День рождения Брюса Уиллиса: топ-5 фильмов актера

ГЛАВКОМ



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Брюс Уиллис

В День рождения «крепкого орешка» вспоминаем его лучшие роли

Сегодня, 19 марта, свой 64-й день рождения отмечает легендарный американский актер Брюс Уиллис, сообщает «Главком».

Он снялся более чем в 100 фильмах, в основном в главных ролях, и на данный момент является одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.

Брюс Уиллис родился в Западной Германии, в городе Идар-Оберштайн. Мальчик неплохо учился в школе, но до 9 лет страдал от сильного заикания.

В 1984 году, Брюс пробился на главную роль в сериале «Детективное агентство «Лунный свет» (1985 – 1989). Режиссер Гленн Гордон Кэрон увидел в начинающем актере «дерзость и харизму» и позволила ему сняться в пробах с уже утвержденной партнершей Сибилл Шеперд.



Так Брюс Уиллис получил свою первую главную роль, обойдя почти три тысячи других претендентов, и впоследствии эта работа принесла ему награды «Эмми» и «Золотой глобус».

«Крепкий орешек» (1988)

После этого он сменил амплуа и сыграл свою самую знаменитую роль – полицейского Джона Макклейна в боевике Джона Мактирнана «Крепкий орешек».

Можно сказать, что эта роль досталась Уиллису случайно, поскольку до него ее успели предложить таким признанным кинозвездам, как Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Харрисон Форд и Ричард Гир, но все они по различным причинам от этой работы отказались.

«Криминальное чтиво» (1994)

В карьере Уиллиса случались и спады, и подъёмы. В начале 1990-х он снялся в нескольких не самых удачных фильмах, но в 1994 году сыграл заметную, хотя и не главную роль в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво».

Фильм рассказывает о бандитах Винсенте Вега и Джулсе Уинфилде, которые в перерывах между «решением проблем» и разборками с должниками своего криминального босса Марселласа Уоллеса проводят время за философскими беседами.

«Армагеддон» (1988)

Сюжет фильма повествует о группе бурильщиков, которые были подготовлены НАСА, чтобы остановить гигантский астероид до его столкновения с Землей. Мир снова в опасности, но Уиллис его точно спасет. Единственный способ остановить астероид - уничтожить его. По плану в небесном теле нужно пробурить отверстие и заложить в него взрывчатку, чтобы взрыв мог расколоть метеорит изнутри.

«Шестое чувство» (1999)

В 1999 году Уиллис исполнил главную роль в фильме «Шестое чувство». На этом фильме Уиллис заработал около $100 млн.

Здесь Уиллис исполняет роль специалиста по детской психологии Малколма Крау. Один из его бывших пациентов, в прошлом умный и чуткий мальчик, а теперь взрослый психопат, обвиняет врача во всех своих проблемах, и стремится отомстить. Для этого он пробирается в дом Крау.

«Город грехов» (2005)

Успешным оказалась и сотрудничество Уиллиса с кинорежиссером Робертом Родригесом в криминальном триллере «Город грехов». Фильм представляет из себя переплетение трех историй героев Брюса Уиллиса, Микки Рурка и Клайва Оуэна. Они стремятся отомстить своим обидчикам в городе, который наполнен убийцами, проститутками, стриптизершами и коррумпированными полицейскими.