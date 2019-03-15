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    День рождения Евы Лонгории: самые пикантные фотосессии актрисы

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    Ева Лонгория - День рождения Евы Лонгории: самые пикантные фотосессии актрисы
    Ева Лонгория

    Самой горячей «домохозяйке» исполнилось 44

    Сегодня, 15 марта, американская актриса Ева Лонгория отмечает свой 44-й день рождения, сообщает «Главком». Будущая звезда появилась на свет в семье, у которой были испанские корни. Семья Евы Лонгория занималась сельским хозяйством.

    Девушка с детства мечтала о работе в шоу-бизнесе. Сначала она хотела быть манекенщицей, однако в трудоустройстве ей сначала отказали, поскольку девушка была слишком небольшого роста – всего 157 сантиметров.

    Свою первую телероль Ева Лонгория получила в 2000 году. Она появилась в эпизоде сериала «Беверли-Хиллз, 90210» в образе стюардессы. Следом была роль в телесериале «Главный госпиталь». Эта работа и проложила дорогу начинающей актрисе к роли в популярном молодежном сериале «Молодые и дерзкие».

    В 2004 году о Еве Лонгории узнал буквально весь мир. Талантливая актриса предстала в роли Габриэль Солис в популярном телесериале под названием «Отчаянные домохозяйки». И как следствие – известность, признание, а также номинация на престижную премию «Золотой глобус». Еву оценили как «Лучшую актрису комедийного или музыкального телевизионного сериала».

    Удачная кинокарьера помогла Еве Лонгории сделать прыжок и в модельный бизнес. Более того, актрису и уже модель назвали одной из «наиболее красивых женщин» 2003 года. Такой статус девушке присудил журнал People en Espanol. А кроме этого ей присвоили первое место в 2005 и 2006 годах в рейтинге «Самые горячие женщины-знаменитости» по версии издания Maxim.

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    День рождения Евы Лонгории: самые пикантные фотосессии актрисы
    День рождения Евы Лонгории: самые пикантные фотосессии актрисы
    День рождения Евы Лонгории: самые пикантные фотосессии актрисы
    День рождения Евы Лонгории: самые пикантные фотосессии актрисы
    День рождения Евы Лонгории: самые пикантные фотосессии актрисы
    День рождения Евы Лонгории: самые пикантные фотосессии актрисы
    День рождения Евы Лонгории: самые пикантные фотосессии актрисы
    День рождения Евы Лонгории: самые пикантные фотосессии актрисы
    День рождения Евы Лонгории: самые пикантные фотосессии актрисы
    День рождения Евы Лонгории: самые пикантные фотосессии актрисы
    День рождения Евы Лонгории: самые пикантные фотосессии актрисы
    День рождения Евы Лонгории: самые пикантные фотосессии актрисы

    Артистка дважды была замужем. Последний брак у нее был с французским баскетболистом Тони Паркером. Они расстались в январе 2011 года после пяти лет супружеской жизни. В 2016 году после трех лет отношений Ева Лонгория вышла замуж за мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона.

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