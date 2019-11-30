Девушка превратила помещение в настоящее произведение искусства



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Художница превратила комнату сестер в фантастический мир

Ханна Бейкер из штата Северная Каролина, США, является владелицей собственной студии Platypus Murals, очень любит рисовать и занимается преобразованием комнат

Ханна Бейкер обожает рисовать. Девушка также занимается дизайном интерьера. Больше всего ей нравится выполнять полные преображения помещения. Ханна отмечает, что подобные работы позволяют ей раскрыть весь свой талант и творческий потенциал. С их помощью удается увеличить уровень мастерства.

Однажды сестры Ханны попросили превратить их комнату во что-то необычное. Девушка немного подумала и создала из помещения настоящее произведение искусства.

Ханна и ее младшие сестры являются ярыми поклонниками The Legend of Zelda. Поэтому декорации было решено брать именно из этой игры. Все остальные варианты были отметены практически сразу же.

Подготовка комнаты к проведению ремонта прошла совместно. Сестры удалили старое настенное покрытие, приклеили к стенам обои под покраску. Потом весь труд лег на плечи Ханны. На создание своего шедевра у девушки ушло несколько недель.

Ханна сначала сделала несколько скриншотов из своего игрового профиля и решила работать именно по ним.

При этом элементом декора стал и потолок. Девушка признается, что красить его было невероятно сложно. Однако она решила не отступать от поставленной цели и продолжила работу. Элементы освещения тоже были включены в общую композицию. Это позволило добиться максимального итогового эффекта.

Серьезные перемены претерпела и дверь. Она была перекрашена, как вход в один из порталов игры. Особое внимание девушка решила уделить различным мелким деталям. Они позволили сформировать итоговый целостный образ всего помещения.

Сестры Ханны были в восторге от ее работы. При этом они даже разместили фотографии комнаты на одном из тематических форумов в интернете. Равнодушными не остались и многие фанаты этой игры.

Они признали талант девушки и отметили ее умение передавать небольшие детали с максимальной точностью и достоверностью.

Джерело: boredpanda.com