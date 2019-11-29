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    Шоу-биз

    Любовь с первого взгляда: Тина Кунаки рассказала о встрече с Венсаном Касселем

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    Любовь с первого взгляда: Тина Кунаки рассказала о встрече с Венсаном Касселем

    Суперодель Тина Кунаки отпраздновала первую годовщину свадьбы с французским актером Венсаном Касселем

    Модель Тина Кунаки призналась, что ее сердце было разбито перед романом с актером Венсаном Касселем. К моменту встречи с будущим супругом Венсаном Касселем Тина Кунаки оплакивала свои предыдущие отношения.

    «Мы встречались три года, и мое сердце было разбито. Познакомившись с Венсаном, я сразу поняла: «Это он! Моя судьба!» У меня не было в этом никаких сомнений. И это самый верный признак того, что ты на правильном пути: ты ни на секунду не сомневаешься в своем выборе»,— вспоминает Тина.

    Пара вместе уже три года. Кунаки рассказала, как им удается поддерживать огонь в отношениях

    «Для этого нужно, чтобы ваша пара оставалась парой. Конечно, у вас может быть дом, семья, общие друзья и много разных интересов, которые вас объединяют. Привязанность друг к другу - это как снежный ком, который только увеличивается в своих размерах. Но важно, чтобы вы всегда помнили о том, что вас изначально соединяет. Почему вы вместе? Часто люди расстаются, потому что все не ладится, а по сути, они попросту забыли, что их связывало. Эту связь я стараюсь поддерживать всеми силами» - резюмировала звезда.

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