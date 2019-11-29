Редактор американского Vogue призвала ответственно относиться к одежде



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Анна Винтур призывает любить одежду и передавать ее по наследству

Редактор журнала Vogue Анна Винтур призвала мир к большей устойчивости в мире моды и меньшему количеству выбрасываемой одежды. По ее словам, одежду нужно беречь, перешивать и даже передавать следующему поколению.

Винтур сказала, что индустрия «немного опоздала с игрой» в поиске разнообразия и инклюзивности, и что, несмотря на стремительный рост влияния социальных сетей, Vogue остается эталоном для модниц.

Многие бренды пытаются укрепить свои экологические позиции и соблазнить молодых экологически ориентированных потребителей, поскольку этот сектор подвергается тщательному анализу в стимулировании массовой культуры одежды.

Но, по мнению Винтур, модницы должны заботиться о своей одежде и даже передавать ее другим поколениям.

«Я думаю, что для всех нас это означает уделять больше внимания ремеслу, творчеству и меньше - идее одежды, которая мгновенно распределяется, вещей, которые вы выбросите сразу после того, как одели единожды», - сказала она.