  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Редактор американского Vogue призвала ответственно относиться к одежде

    • Розсилка
    Редактор американского Vogue призвала ответственно относиться к одежде

    Анна Винтур призывает любить одежду и передавать ее по наследству

    Редактор журнала Vogue Анна Винтур призвала мир к большей устойчивости в мире моды и меньшему количеству выбрасываемой одежды. По ее словам, одежду нужно беречь, перешивать и даже передавать следующему поколению.

    Винтур сказала, что индустрия «немного опоздала с игрой» в поиске разнообразия и инклюзивности, и что, несмотря на стремительный рост влияния социальных сетей, Vogue остается эталоном для модниц.

    Многие бренды пытаются укрепить свои экологические позиции и соблазнить молодых экологически ориентированных потребителей, поскольку этот сектор подвергается тщательному анализу в стимулировании массовой культуры одежды.

    Но, по мнению Винтур, модницы должны заботиться о своей одежде и даже передавать ее другим поколениям.

    «Я думаю, что для всех нас это означает уделять больше внимания ремеслу, творчеству и меньше - идее одежды, которая мгновенно распределяется, вещей, которые вы выбросите сразу после того, как одели единожды», - сказала она.

    мода и красота фотография одежда мода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ