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    Фото

    Девушка сделала дорогостоящую пластику и стала похожей на куклу (фото)

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    Девушка сделала дорогостоящую пластику и стала похожей на куклу (фото)
    instagram.com/blondiesteffi

    Жительница Швеции 19-летняя Стефани Мюлик тратит на пластические операции около 168 тысяч шведских крон (419 тысяч гривен) в год

    Девушка мечтает о внешности куклы Барби, утверждая, что косметические процедуры придают ей уверенность в себе. Вдохновение она черпает у кукол Bratz и Барби, а также моделей Playboy. Семья Мюлик не против таких изменений внешности девушки и поддерживает ее увлечение.

    По словам Стефани, она не хочет останавливаться на достигнутом и планирует сделать в будущем больше пластических операций, включая увеличение груди, ягодиц и губ, удаление ребер, подтяжку лица и липосакцию.

    Девушка впервые попробовала увеличить губы в 13 лет и с тех пор регулярно прибегает к услугам косметологов и пластических хирургов. Мюлик всегда стеснялась своего носа, поскольку ее парень однажды сказал ей, что он «портит ее красивую внешность».

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    instagram.com/blondiesteffi
    instagram.com/blondiesteffi
    instagram.com/blondiesteffi
    instagram.com/blondiesteffi
    instagram.com/blondiesteffi
    instagram.com/blondiesteffi
    instagram.com/blondiesteffi
    instagram.com/blondiesteffi
    instagram.com/blondiesteffi
    instagram.com/blondiesteffi
    instagram.com/blondiesteffi
    instagram.com/blondiesteffi

    С тех пор шведка изменила не только нос, но и губы, подбородок, щеки, брови и зубы. Она носит накладные ресницы и парики, а также каждый день делает упражнения на косые мышцы живота, чтобы у нее была талия, как у куклы.

    Джерело: segodnya.ua

    фотография семья
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