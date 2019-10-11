Ирина Федишин засыпала сеть снимками в кругу семьи



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instagram.com/irynafedyshyn

Певица отпраздновала день рождения своей мамы

В Instagram-аккаунте звезда опубликовала серию семейных фотографий, где трогательно поздравила свою маму с днем рождения.

В кадре позировала не только певица Ирина Федишин, а и ее папа и мама. А вот поздравить маму с юбилеем артистка решила вместе со своим мужем и детьми.

«Мама! Самая лучшая, самая родная, самая добрая! Всегда беру с вас пример! Спасибо за все! Прошу, чтобы Господь благословил вашу жизнь на долгие и счастливые годы! С днем рождения», - написала трогательный пост под фото исполнительница.

К поздравлениям присоединились и поклонники Ирины Федишин. Кроме того юзеры отметили, что певица очень похожа со своей мамой.

«Глаза на папу, улыбка как у мамы. Вы очень красивые», «Мамина доченька», «У красивых мам и дочери красивые», - писали в комментариях фаны.

Джерело: tsn.ua