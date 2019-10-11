  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Ирина Федишин засыпала сеть снимками в кругу семьи

    • Розсилка
    Ирина Федишин засыпала сеть снимками в кругу семьи
    instagram.com/irynafedyshyn

    Певица отпраздновала день рождения своей мамы

    В Instagram-аккаунте звезда опубликовала серию семейных фотографий, где трогательно поздравила свою маму с днем рождения.

    В кадре позировала не только певица Ирина Федишин, а и ее папа и мама. А вот поздравить маму с юбилеем артистка решила вместе со своим мужем и детьми.

    «Мама! Самая лучшая, самая родная, самая добрая! Всегда беру с вас пример! Спасибо за все! Прошу, чтобы Господь благословил вашу жизнь на долгие и счастливые годы! С днем рождения», - написала трогательный пост под фото исполнительница.

    К поздравлениям присоединились и поклонники Ирины Федишин. Кроме того юзеры отметили, что певица очень похожа со своей мамой.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    instagram.com/irynafedyshyn
    instagram.com/irynafedyshyn
    instagram.com/irynafedyshyn

    «Глаза на папу, улыбка как у мамы. Вы очень красивые», «Мамина доченька», «У красивых мам и дочери красивые», - писали в комментариях фаны.

    Джерело: tsn.ua

    знаменитости фотография певица Ирина Федишин День рождения
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ