Таисия Повалий похвасталась нарядами от украинского дизайнера (фото)



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instagram.com/tpovaliyofficial

Подруга Януковича в Киеве покрасовалась нарядами от отечественного дизайнера

Популярная украинская певица, гастролирующая в России, Таисия Повалий проводит осенние дни в Киеве. Она показала несколько фото с прогулок центральными улицами столицы, а также рассказала, что всегда сама убирает листву возле загородного дома под Киевом.

Но не только домашними хлопотами живет певица. Повалий не упустила возможности обновить гардероб. За покупками она отправилась к известному украинскому дизайнеру Лилии Литковской, которая одевает многих звезд шоу-бизнеса.

Повалий примеряла несколько платьев и показала на фото два похожих наряда — красное просторное платье и аналогичное бежевое.

«Не удержалась, купила несколько платьев… четыре», — призналась певица.

Ранее Повалий прокомментировала отмену юбилейного концерта в Киеве. При этом от публичных высказываний она отказалась, ограничившись только сообщением в Instagram, опубликовав один из комментариев поклонников. «Спасибо за поддержку!», — написала Повалий под постом.

Джерело: fakty.ua