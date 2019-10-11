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    Фото

    Таисия Повалий похвасталась нарядами от украинского дизайнера (фото)

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    Таисия Повалий похвасталась нарядами от украинского дизайнера (фото)
    instagram.com/tpovaliyofficial

    Подруга Януковича в Киеве покрасовалась нарядами от отечественного дизайнера

    Популярная украинская певица, гастролирующая в России, Таисия Повалий проводит осенние дни в Киеве. Она показала несколько фото с прогулок центральными улицами столицы, а также рассказала, что всегда сама убирает листву возле загородного дома под Киевом.

    Но не только домашними хлопотами живет певица. Повалий не упустила возможности обновить гардероб. За покупками она отправилась к известному украинскому дизайнеру Лилии Литковской, которая одевает многих звезд шоу-бизнеса.

    Повалий примеряла несколько платьев и показала на фото два похожих наряда — красное просторное платье и аналогичное бежевое.

    «Не удержалась, купила несколько платьев… четыре», — призналась певица.

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    instagram.com/tpovaliyofficial
    instagram.com/tpovaliyofficial
    instagram.com/tpovaliyofficial

    Ранее Повалий прокомментировала отмену юбилейного концерта в Киеве. При этом от публичных высказываний она отказалась, ограничившись только сообщением в Instagram, опубликовав один из комментариев поклонников. «Спасибо за поддержку!», — написала Повалий под постом.

    Джерело: fakty.ua

    фотография певица Instagram
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