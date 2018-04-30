Душевные иллюстрации австралийской художницы, которые возвратят вас в детство

Австралийская художница Карин Тэйлор (Karin Taylor) работает в жанре детской иллюстрации

Вдохновлённая общением с собственными дочерьми и видом океана, она создаёт очаровательные рисунки, пропитанные душевным теплом, светом, гармонией, добром и позитивом. Именно поэтому её творчество пробуждает в зрители искрение чувства и, трогая сердце, вызывает улыбку на губах. «Главное — жить весело, и не забывать путь в ту



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Австралийская художница Карин Тэйлор (Karin Taylor) работает в жанре детской иллюстрации

Вдохновлённая общением с собственными дочерьми и видом океана, она создаёт очаровательные рисунки, пропитанные душевным теплом, светом, гармонией, добром и позитивом.

Именно поэтому её творчество пробуждает в зрители искрение чувства и, трогая сердце, вызывает улыбку на губах.

«Главное — жить весело, и не забывать путь в ту замечательную Страну, откуда мы все родом!» — считает Карин.

Свою творческую карьеру начала в 2002 году.

По словам художницы, рисование помогает ей не только преодолевать трудности на жизненном пути, а и бороться с плохим настроением, которое иногда случается. На первый взгляд работы Карин выглядят простыми и несложными. Но на самом деле это очень кропотливый и трудоёмкий процесс. Вначале она создаёт карандашные наброски на бумаге, а после переносит эскиз на компьютер, дорабатывая его в фотошопе, а так же при помощи планшета и стилуса. К тому же, помимо цифровой живописи, для создания своих сочных иллюстраций она использует мёд, акрил и уголь, постоянно экспериментируя то с поверхностью, то с идеями и мыслями в голове.

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Джерело: Культурология