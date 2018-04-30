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    Душевные иллюстрации австралийской художницы, которые возвратят вас в детство

    Австралийская художница Карин Тэйлор (Karin Taylor) работает в жанре детской иллюстрации
    Вдохновлённая общением с собственными дочерьми и видом океана, она создаёт очаровательные рисунки, пропитанные душевным теплом, светом, гармонией, добром и позитивом. Именно поэтому её творчество пробуждает в зрители искрение чувства и, трогая сердце, вызывает улыбку на губах. «Главное — жить весело, и не забывать путь в ту
    • Сьогодні, 18:09
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    Австралийская художница Карин Тэйлор (Karin Taylor) работает в жанре детской иллюстрации

    Вдохновлённая общением с собственными дочерьми и видом океана, она создаёт очаровательные рисунки, пропитанные душевным теплом, светом, гармонией, добром и позитивом.

    Именно поэтому её творчество пробуждает в зрители искрение чувства и, трогая сердце, вызывает улыбку на губах.

    «Главное — жить весело, и не забывать путь в ту замечательную Страну, откуда мы все родом!» — считает Карин.

    Свою творческую карьеру начала в 2002 году. 

    По словам художницы, рисование помогает ей не только преодолевать трудности на жизненном пути, а и бороться с плохим настроением, которое иногда случается. На первый взгляд работы Карин выглядят простыми и несложными. Но на самом деле это очень кропотливый и трудоёмкий процесс. Вначале она создаёт карандашные наброски на бумаге, а после переносит эскиз на компьютер, дорабатывая его в фотошопе, а так же при помощи планшета и стилуса. К тому же, помимо цифровой живописи, для создания своих сочных иллюстраций она использует мёд, акрил и уголь, постоянно экспериментируя то с поверхностью, то с идеями и мыслями в голове.

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    Душевные иллюстрации австралийской художницы, которые возвратят вас в детство
    Душевные иллюстрации австралийской художницы, которые возвратят вас в детство
    Душевные иллюстрации австралийской художницы, которые возвратят вас в детство
    Душевные иллюстрации австралийской художницы, которые возвратят вас в детство
    Душевные иллюстрации австралийской художницы, которые возвратят вас в детство
    Душевные иллюстрации австралийской художницы, которые возвратят вас в детство
    Душевные иллюстрации австралийской художницы, которые возвратят вас в детство
    Душевные иллюстрации австралийской художницы, которые возвратят вас в детство
    Душевные иллюстрации австралийской художницы, которые возвратят вас в детство
    Душевные иллюстрации австралийской художницы, которые возвратят вас в детство
    Душевные иллюстрации австралийской художницы, которые возвратят вас в детство
    Душевные иллюстрации австралийской художницы, которые возвратят вас в детство
    Душевные иллюстрации австралийской художницы, которые возвратят вас в детство
    Душевные иллюстрации австралийской художницы, которые возвратят вас в детство
    Душевные иллюстрации австралийской художницы, которые возвратят вас в детство
    Душевные иллюстрации австралийской художницы, которые возвратят вас в детство
    Душевные иллюстрации австралийской художницы, которые возвратят вас в детство
    Душевные иллюстрации австралийской художницы, которые возвратят вас в детство
    Душевные иллюстрации австралийской художницы, которые возвратят вас в детство
    Душевные иллюстрации австралийской художницы, которые возвратят вас в детство
    Душевные иллюстрации австралийской художницы, которые возвратят вас в детство
    Душевные иллюстрации австралийской художницы, которые возвратят вас в детство
    Душевные иллюстрации австралийской художницы, которые возвратят вас в детство
    Душевные иллюстрации австралийской художницы, которые возвратят вас в детство
    Душевные иллюстрации австралийской художницы, которые возвратят вас в детство
    Душевные иллюстрации австралийской художницы, которые возвратят вас в детство
    Душевные иллюстрации австралийской художницы, которые возвратят вас в детство

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    Джерело: Культурология

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