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    Шоу-биз

    Самые яркие участницы проекта «Холостяк» снялись в beauty-фотосессии

    Команда стилистов и визажистов разработала семь женственных и стильных образов для девушек
     Героинями съемки стали главные сердцеедки Украины -  Яна, Настя, Иванна, Галя, Наташа, Оля и Настя. В beauty-образах нашли свое отражение основные модные тенденции сезона. Задачей стилистов и визажистов было раскрыть индивидуальную красоту каждой героини. В то же время все образы служат вдохновением
    • 26 Квiтня, 11:10
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    Героини реалити-шоу&nbsp;<span>&nbsp;</span>&laquo;Холостяк&raquo;
    Героини реалити-шоу  «Холостяк»

    Команда стилистов и визажистов разработала семь женственных и стильных образов для девушек

     Героинями съемки стали главные сердцеедки Украины -  Яна, Настя, Иванна, Галя, Наташа, Оля и Настя.

    В beauty-образах нашли свое отражение основные модные тенденции сезона.

    Задачей стилистов и визажистов было раскрыть индивидуальную красоту каждой героини.

    В то же время все образы служат вдохновением – любая девушка сможет примерить на себя каждый из них.

    Фотограф Евгения Чередниченко сделала серию снимков, в которой продемонстрировала взгляд команды Backstage на главные beauty-тренды сезона.

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    Самые яркие участницы проекта «Холостяк» снялись в beauty-фотосессии
    Самые яркие участницы проекта «Холостяк» снялись в beauty-фотосессии
    Самые яркие участницы проекта «Холостяк» снялись в beauty-фотосессии
    Самые яркие участницы проекта «Холостяк» снялись в beauty-фотосессии
    Самые яркие участницы проекта «Холостяк» снялись в beauty-фотосессии
    Самые яркие участницы проекта «Холостяк» снялись в beauty-фотосессии
    Самые яркие участницы проекта «Холостяк» снялись в beauty-фотосессии
    Самые яркие участницы проекта «Холостяк» снялись в beauty-фотосессии
    Самые яркие участницы проекта «Холостяк» снялись в beauty-фотосессии
    Самые яркие участницы проекта «Холостяк» снялись в beauty-фотосессии
    Самые яркие участницы проекта «Холостяк» снялись в beauty-фотосессии
    Самые яркие участницы проекта «Холостяк» снялись в beauty-фотосессии
    Самые яркие участницы проекта «Холостяк» снялись в beauty-фотосессии
    Самые яркие участницы проекта «Холостяк» снялись в beauty-фотосессии
    Самые яркие участницы проекта «Холостяк» снялись в beauty-фотосессии
    Самые яркие участницы проекта «Холостяк» снялись в beauty-фотосессии
    Самые яркие участницы проекта «Холостяк» снялись в beauty-фотосессии
    Самые яркие участницы проекта «Холостяк» снялись в beauty-фотосессии
    Самые яркие участницы проекта «Холостяк» снялись в beauty-фотосессии
    Самые яркие участницы проекта «Холостяк» снялись в beauty-фотосессии

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