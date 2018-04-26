Самые яркие участницы проекта «Холостяк» снялись в beauty-фотосессии

Команда стилистов и визажистов разработала семь женственных и стильных образов для девушек

Героинями съемки стали главные сердцеедки Украины - Яна, Настя, Иванна, Галя, Наташа, Оля и Настя. В beauty-образах нашли свое отражение основные модные тенденции сезона. Задачей стилистов и визажистов было раскрыть индивидуальную красоту каждой героини. В то же время все образы служат вдохновением



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Героини реалити-шоу «Холостяк»

Команда стилистов и визажистов разработала семь женственных и стильных образов для девушек

Героинями съемки стали главные сердцеедки Украины - Яна, Настя, Иванна, Галя, Наташа, Оля и Настя.

В beauty-образах нашли свое отражение основные модные тенденции сезона.

Задачей стилистов и визажистов было раскрыть индивидуальную красоту каждой героини.

В то же время все образы служат вдохновением – любая девушка сможет примерить на себя каждый из них.

Фотограф Евгения Чередниченко сделала серию снимков, в которой продемонстрировала взгляд команды Backstage на главные beauty-тренды сезона.