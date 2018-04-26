Самые яркие участницы проекта «Холостяк» снялись в beauty-фотосессии
- 26 Квiтня, 11:10
-
Розсилка
Героини реалити-шоу «Холостяк»
Команда стилистов и визажистов разработала семь женственных и стильных образов для девушек
Героинями съемки стали главные сердцеедки Украины - Яна, Настя, Иванна, Галя, Наташа, Оля и Настя.
В beauty-образах нашли свое отражение основные модные тенденции сезона.
Задачей стилистов и визажистов было раскрыть индивидуальную красоту каждой героини.
В то же время все образы служат вдохновением – любая девушка сможет примерить на себя каждый из них.
Фотограф Евгения Чередниченко сделала серию снимков, в которой продемонстрировала взгляд команды Backstage на главные beauty-тренды сезона.
Читайте также: Безграничная фантазия: Мама и дочери снимают невероятные сюжеты, не выходя из дома