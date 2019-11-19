  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Елена Зеленская попала в больницу: что случилось с первой леди

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Елена Зеленская попала в больницу: что случилось с первой леди
    instagram.com/olenazelenska_official

    Зеленская обнародовала фото из больницы

    Жена президента Владимира Зеленского Елена опубликовала фото медицинского кабинета. 

    Над первой леди склонилась медсестра, которая проводит ей важную процедуру.

    Елена Зеленская сделала прививку против дифтерии и призвала украинцев заботиться о своем здоровье. Фото, сделанное во время медицинской процедуры обнародовала первая леди в сторис Instagram.

    «Заботьтесь о своем здоровье и будьте здоровы», — написала Зеленская.

    jwivmtfld3ef0uvwnyfpmd5ciexy8gcq69neypt3_01.

    Единственный способ защититься от дифтерии и предотвратить развитие опасных осложнений – вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых.

    Иммунитет сохраняется на 10 лет, поэтому врачи советуют делать ревакцинацию – повторное введение вакцины каждые 10 лет.

    фотография здоровье вакцинация Instagram первая леди Елена Зеленская
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ