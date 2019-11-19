Елена Зеленская попала в больницу: что случилось с первой леди

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/olenazelenska_official

Зеленская обнародовала фото из больницы

Жена президента Владимира Зеленского Елена опубликовала фото медицинского кабинета.

Над первой леди склонилась медсестра, которая проводит ей важную процедуру.

Елена Зеленская сделала прививку против дифтерии и призвала украинцев заботиться о своем здоровье. Фото, сделанное во время медицинской процедуры обнародовала первая леди в сторис Instagram.

«Заботьтесь о своем здоровье и будьте здоровы», — написала Зеленская.

Единственный способ защититься от дифтерии и предотвратить развитие опасных осложнений – вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых.

Иммунитет сохраняется на 10 лет, поэтому врачи советуют делать ревакцинацию – повторное введение вакцины каждые 10 лет.