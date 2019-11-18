Первая леди Елена Зеленская дала большое интервью для глянца: красивые фото и главные высказывания
Елена Зеленская до сих пор пишет сценарии для «Квартала»
Фото: Paul Bellaart
Жена Зеленского не любит рассказывать анекдоты
Супруга президента Украина Елена Зеленская снялась в модной фотосессии и дала большое интервью для декабрьского украинского Vogue.
«Скотч» собрал главные высказывания первой леди
О реакции на желание мужа стать президентом:
«Я не слишком обрадовалась, когда поняла, что есть такие планы. Осознавала, как все изменится и с какими трудностями придется столкнуться. <...> Мы долго это обсуждали, и я сказала, что всегда буду его поддерживать».
Как изменилась жизнь после инаугурации супруга:
«Жизнь – нет, изменились обстоятельства. Мне не хватает времени наедине с собой. У меня двое детей, поэтому я и раньше редко оставалась одна. Свое пространство у меня было разве что в машине, за рулем. Сейчас меня этого лишили — я всегда с охраной. Для уединения осталась ванная комната. (Смеется) Но мне повезло с людьми, которые оказались в моем личном пространстве: они умеют молчать, когда мне нужна тишина, и могут поддержать разговор, если чувствуют, что это надо».
О публичности:
«Я не душа компании, я не люблю рассказывать анекдоты. Это не в моем характере. Но я нашла для себя аргументы в пользу публичности. Один из них — возможность привлечь внимание людей к важным социальным вопросам. Правда, это не касается публичности моих детей: я и раньше не выкладывала в соцсетях их фотографии, и сейчас не буду».
О детях:
«Пусть сами выбирают, как им жить. Старшая дочь, Саша, правда, уже снималась в кино - но я надеюсь, что дальше она в этой сфере не пойдет. У младшего, Кирилла, есть шанс иметь нормальное детство - играть с другими детьми, заниматься спортом, ходить в музыкальную школу, не привлекая к себе излишнего внимания».