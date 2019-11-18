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    Первая леди Елена Зеленская дала большое интервью для глянца: красивые фото и главные высказывания

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    <p>Елена Зеленская до сих пор пишет сценарии для &laquo;Квартала&raquo;</p> <p>Фото: Paul Bellaart</p> <div></div> - Первая леди Елена Зеленская дала большое интервью для глянца: красивые фото и главные высказывания

    Елена Зеленская до сих пор пишет сценарии для «Квартала»

    Фото: Paul Bellaart

    Жена Зеленского не любит рассказывать анекдоты

    Супруга президента Украина Елена Зеленская снялась в модной фотосессии и дала большое интервью для декабрьского украинского Vogue.

    «Скотч» собрал главные высказывания первой леди

    О реакции на желание мужа стать президентом:

    «Я не слишком обрадовалась, когда поняла, что есть такие планы. Осознавала, как все изменится и с какими трудностями придется столкнуться. <...> Мы долго это обсуждали, и я сказала, что всегда буду его поддерживать».

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    Первая леди Елена Зеленская дала большое интервью для глянца: красивые фото и главные высказывания
    Первая леди Елена Зеленская дала большое интервью для глянца: красивые фото и главные высказывания
    Первая леди Елена Зеленская дала большое интервью для глянца: красивые фото и главные высказывания
    Первая леди Елена Зеленская дала большое интервью для глянца: красивые фото и главные высказывания
    Первая леди Елена Зеленская дала большое интервью для глянца: красивые фото и главные высказывания
    Первая леди Елена Зеленская дала большое интервью для глянца: красивые фото и главные высказывания
    Первая леди Елена Зеленская дала большое интервью для глянца: красивые фото и главные высказывания
    Первая леди Елена Зеленская дала большое интервью для глянца: красивые фото и главные высказывания
    Первая леди Елена Зеленская дала большое интервью для глянца: красивые фото и главные высказывания
    Первая леди Елена Зеленская дала большое интервью для глянца: красивые фото и главные высказывания
    Первая леди Елена Зеленская дала большое интервью для глянца: красивые фото и главные высказывания
    Первая леди Елена Зеленская дала большое интервью для глянца: красивые фото и главные высказывания
    Первая леди Елена Зеленская дала большое интервью для глянца: красивые фото и главные высказывания
    Первая леди Елена Зеленская дала большое интервью для глянца: красивые фото и главные высказывания
    Первая леди Елена Зеленская дала большое интервью для глянца: красивые фото и главные высказывания
    Первая леди Елена Зеленская дала большое интервью для глянца: красивые фото и главные высказывания
    Фото: Paul Bellaart

    Как изменилась жизнь после инаугурации супруга:

    «Жизнь – нет, изменились обстоятельства. Мне не хватает времени наедине с собой. У меня двое детей, поэтому я и раньше редко оставалась одна. Свое пространство у меня было разве что в машине, за рулем. Сейчас меня этого лишили — я всегда с охраной. Для уединения осталась ванная комната. (Смеется) Но мне повезло с людьми, которые оказались в моем личном пространстве: они умеют молчать, когда мне нужна тишина, и могут поддержать разговор, если чувствуют, что это надо».

    О публичности:

    «Я не душа компании, я не люблю рассказывать анекдоты. Это не в моем характере. Но я нашла для себя аргументы в пользу публичности. Один из них — возможность привлечь внимание людей к важным социальным вопросам. Правда, это не касается публичности моих детей: я и раньше не выкладывала в соцсетях их фотографии, и сейчас не буду».

    О детях:

    «Пусть сами выбирают, как им жить. Старшая дочь, Саша, правда, уже снималась в кино - но я надеюсь, что дальше она в этой сфере не пойдет. У младшего, Кирилла, есть шанс иметь нормальное детство - играть с другими детьми, заниматься спортом, ходить в музыкальную школу, не привлекая к себе излишнего внимания».

     Читайте также: Ирина Луценко украсила обложку глянца

     

     

    первая леди Елена Зеленская
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