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    Жизнь

    Джон Траволта рассказал о легендарном танце c принцессой Дианой

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    <p>65-летний Джон Траволта высказался о самом памятном событии своей жизни</p> <div></div> - Джон Траволта рассказал о легендарном танце c принцессой Дианой

    65-летний Джон Траволта высказался о самом памятном событии своей жизни

    Пара вальсировала на торжественном приеме в Белом доме в 1985 году.

    Голливудский актер Джон Траволта даже не подозревал, что ему придется танцевать с леди Ди, которая тогда уже четыре года как пребывала в статусе члена королевской семьи Великобритании. Вечер в резиденции американских президентов был организован семьей президента США Рональда Рейгана.

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    Джон Траволта рассказал о легендарном танце c принцессой Дианой
    Джон Траволта рассказал о легендарном танце c принцессой Дианой
    Джон Траволта рассказал о легендарном танце c принцессой Дианой

    «Принцесса ничего не сказала мне при встрече на приеме, да она и не знала, что Нэнси Рейган не ввела меня в курс дела. На том вечере я был настоящим прекрасным принцем», - поделился Джон в интервью Yahoo Entertainment.

    Он заявил, что ему пришлось мысленно вернуться в школьные годы, когда он учился танцевать вальс. «Я тогда подумал: „Ну что, этого просто не может быть!“» – вспомнил свои эмоции звездный актер фильма «Криминальное чтиво».

     

    знаменитости актер шоу-бизнес
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