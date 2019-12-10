Джон Траволта рассказал о легендарном танце c принцессой Дианой



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65-летний Джон Траволта высказался о самом памятном событии своей жизни

Пара вальсировала на торжественном приеме в Белом доме в 1985 году.

Голливудский актер Джон Траволта даже не подозревал, что ему придется танцевать с леди Ди, которая тогда уже четыре года как пребывала в статусе члена королевской семьи Великобритании. Вечер в резиденции американских президентов был организован семьей президента США Рональда Рейгана.

«Принцесса ничего не сказала мне при встрече на приеме, да она и не знала, что Нэнси Рейган не ввела меня в курс дела. На том вечере я был настоящим прекрасным принцем», - поделился Джон в интервью Yahoo Entertainment.

Он заявил, что ему пришлось мысленно вернуться в школьные годы, когда он учился танцевать вальс. «Я тогда подумал: „Ну что, этого просто не может быть!“» – вспомнил свои эмоции звездный актер фильма «Криминальное чтиво».