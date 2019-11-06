Giambattista Valli x H&M: опубликованы стильные фото с показа



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vogue.ua

В Риме состоялся показ одной из самых ожидаемых коллабораций этого года – Giambattista Valli x H&M

Вечный город был выбран не просто так – именно здесь сформировался художественный вкус дизайнера, который свою карьеру уже строил во Франции.

«Мы, родившиеся в Риме, растем в окружении абсолютной красоты и этим чувством я хотел поделиться со всеми», – прокомментировал Валли, превративший 500-летнее палаццо Дориа-Памфили в самое модное место в городе в этот вечер.

Главной звездой на подиуме стала Кендалл Дженнер – лицо коллекции, которая сначала вышла в нежно-персиковом коктейльном платье на подиум, а затем продемонстрировала квинтэссенцию стиля Giambattista Valli – пышное платье с асимметричной юбкой насыщенного красного оттенка.

Ее выходы стали отличным доказательством, что независимо от цены – кутюр это или масс-маркет – Валли умеет создавать особенные вещи, которые не хочется выкидывать из шкафа с окончанием очередного сезона.

Разделяет эту идею и команда H&M, работавшая с итальянцем над коллекцией. Энн-Софи Йоханссон, креативный консультант H&M, рассказывает: «Джамбаттиста стремится к совершенству, с ним нелегко идти в ногу, но это все равно удивительное путешествие. Его работа доказывает, что мода – это магия. И не стоит бояться мечтать».

На подиуме Джамбаттиста Валли в очередной показал, что романтика – это его сильная сторона, но смешал он ее с дерзким панком и даже подчеркнутой грубостью некоторых вещей, удержав хрупкий баланс той самой вечной красоты.

Джерело: vogue.ua