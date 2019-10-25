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    Фото

    Иракли Макацария попробовал себя в роли отца (фото)

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    Иракли Макацария попробовал себя в роли отца (фото)
    kp.ua

    Тренер проекта «Взвешенные и счастливые» ищет женщину, которая подарит ему ребенка

    Тренер проекта «Взвешенные и счастливые» Иракли Макацария на своей странице в Instagram показал фотографии, на которых позирует с маленьким ребенком.

    «История о том, как я теоретически побывал папой, - подписал фотографии Иракли. - Очень скоро поделюсь с вами снимками со съемки «Родители-теоретики» для журнала Podium kids. Где бы найти ту самую, которая наконец и мне подарит ребенка?».

    Малышке, на момент съемки, исполнилось 4 месяца, и ей, безукоризненно, удалось покорить сердце завидного холостяка, телеведущего, кинопродюсера Иракли Макацария. Артист настолько проникся общением с крохой, что опекал ее и за пределами кадра.

    Иракли не спускал девочку их рук, утешал малышку если она плакала, помогал с переодиванием. Команда и родители ребенка с умилением наблюдали за трепетным отношением звездного героя к девочке, отметив,- Иракли по-настоящему готов к отцовству. 

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    kp.ua
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    kp.ua

    В рамках спецпроекта ведущего глянца о детской моде в Украине Podium Kids успешные мужчины, пока что не имеющие собственных детей, примерили роли отцов.

    «Отцы - теоретики», дав волю фантазии, поделились размышлениями о том, как, вероятней всего, подобные перемены отразятся на их жизни.

    В процессе подготовки к съемкам, мужчины настолько реалистично вжились в роль отцов, что незаметно для себя, перевоплотились в заботливых родителей, выполняя все желания и прихоти главных героев проекта. 

    Джерело: kp.ua

    фотография дети артист тренер история родители Иракли Макацария Instagram
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