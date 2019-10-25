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    Фото

    Ирина Шейк показала себя обнаженной (фото)

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    Ирина Шейк показала себя обнаженной (фото)
    instagram.com/irinashayk

    Супермодель Ирина Шейк шокировала поклонников обнаженными снимками, которые она опубликовала на своей странице в Instagram

    Ирина Шейк решила показать провокационные кадры в честь дня рождения автора снимков, фотографа Марио Сорренти

    В черно-белой фотосессии россиянка полностью разделась, продемонстрировав свою фигуру. Интимные места кое-где прикрывает лишь темная ткань.

    «С днем рождения», – лаконично добавила модель в подписи на фото.

    В эротической съемке знаменитость приняла участие еще до рождения своей дочери Леи, в сентябре 2016 года. 

    Добавим, что длительное время Ирина была в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером. Пара решила разойтись еще в конце 2018 года, но муж попросил перенести это, чтобы не отвлекать внимание фанатов от его дебютной продюсерской работы – фильма «Рождение звезды».

    В одном из последних интервью Шейк призналась, что после сложного расставания с Купером пытается ценить то, что у нее есть сейчас.

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    instagram.com/irinashayk
    instagram.com/irinashayk
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    menstyle.it
    menstyle.it

    «Мне 34 и мне очень повезло, что я до сих пор работаю. Думаю, что женщины – как хорошее вино, с годами становятся только лучше, мудрее, и начинают принимать более правильные решения. Женщина просто должна чувствовать, что не стареет внутри. Все дело – в личности. Все заключается в том, как ты воспринимаешь жизнь и какую энергию распространяешь»,– заявила она.

    Джерело: 24tv.ua

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