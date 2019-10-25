Ирина Шейк показала себя обнаженной (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/irinashayk

Супермодель Ирина Шейк шокировала поклонников обнаженными снимками, которые она опубликовала на своей странице в Instagram

Ирина Шейк решила показать провокационные кадры в честь дня рождения автора снимков, фотографа Марио Сорренти

В черно-белой фотосессии россиянка полностью разделась, продемонстрировав свою фигуру. Интимные места кое-где прикрывает лишь темная ткань.

«С днем рождения», – лаконично добавила модель в подписи на фото.

В эротической съемке знаменитость приняла участие еще до рождения своей дочери Леи, в сентябре 2016 года.

Добавим, что длительное время Ирина была в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером. Пара решила разойтись еще в конце 2018 года, но муж попросил перенести это, чтобы не отвлекать внимание фанатов от его дебютной продюсерской работы – фильма «Рождение звезды».

В одном из последних интервью Шейк призналась, что после сложного расставания с Купером пытается ценить то, что у нее есть сейчас.

«Мне 34 и мне очень повезло, что я до сих пор работаю. Думаю, что женщины – как хорошее вино, с годами становятся только лучше, мудрее, и начинают принимать более правильные решения. Женщина просто должна чувствовать, что не стареет внутри. Все дело – в личности. Все заключается в том, как ты воспринимаешь жизнь и какую энергию распространяешь»,– заявила она.

Джерело: 24tv.ua