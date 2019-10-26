Фотосессия туристки возле фонтана Треви закончилась неожиданно



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vokrugsveta.ru

У римского фонтана Треви туристка устроила фотосессию, но все внимание «украла» пара на фоне. В кадр попало признание

Алисия Савард-Уелье из Квебека отправилась в отпуск в Италию. В Риме она посетила всемирно известного фонтана Треви.

На фоне было мало людей, поэтому девушка решила использовать свой шанс и сделать несколько снимков. Однако она не заметила, как за ее спиной разворачивалась настоящая мелодрама.

Просто у фонтана мужчина делал предложение своей девушке. То, что происходило позади нее, Алисия увидела уже в Канаде, когда просмотрела фото с путешествия.

Она поделилась этими кадрами и теперь пытается разыскать пару.

Джерело: foxnews.com