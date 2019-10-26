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    Фото

    Фотосессия туристки возле фонтана Треви закончилась неожиданно

    • Розсилка
    Фотосессия туристки возле фонтана Треви закончилась неожиданно
    vokrugsveta.ru

    У римского фонтана Треви туристка устроила фотосессию, но все внимание «украла» пара на фоне. В кадр попало признание

    Алисия Савард-Уелье из Квебека отправилась в отпуск в Италию. В Риме она посетила всемирно известного фонтана Треви. 

    На фоне было мало людей, поэтому девушка решила использовать свой шанс и сделать несколько снимков. Однако она не заметила, как за ее спиной разворачивалась настоящая мелодрама.

    Просто у фонтана мужчина делал предложение своей девушке. То, что происходило позади нее, Алисия увидела уже в Канаде, когда просмотрела фото с путешествия. 

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    foxnews.com
    foxnews.com

    Она поделилась этими кадрами и теперь пытается разыскать пару.

    Джерело: foxnews.com

    фотография отпуск
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