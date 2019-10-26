Фотосессия туристки возле фонтана Треви закончилась неожиданно
vokrugsveta.ru
У римского фонтана Треви туристка устроила фотосессию, но все внимание «украла» пара на фоне. В кадр попало признание
Алисия Савард-Уелье из Квебека отправилась в отпуск в Италию. В Риме она посетила всемирно известного фонтана Треви.
На фоне было мало людей, поэтому девушка решила использовать свой шанс и сделать несколько снимков. Однако она не заметила, как за ее спиной разворачивалась настоящая мелодрама.
Просто у фонтана мужчина делал предложение своей девушке. То, что происходило позади нее, Алисия увидела уже в Канаде, когда просмотрела фото с путешествия.
Она поделилась этими кадрами и теперь пытается разыскать пару.
Джерело: foxnews.com