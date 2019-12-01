Города за кинокадром: блог Бэтти Нани



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Среди множества себе подобных блог Бэтти отличается неочевидностью выбора

Жительница Мюнхена ведет инстаграм-аккаунт настоящего синефила: она ищет улицы, проспекты и здания в разных городах мира, когда-либо запечатленные на кинопленке.

Вы не обязаны запоминать локации, в которых разворачивалось действие вашего любимого фильма: блогер под псевдонимом Бэтти Нана с радостью освежит ваши воспоминания. Редкий кинолюбитель может похвастаться наблюдательностью, как у автора аккаунта b.behind.the.scenes.

Можно пройти мимо дубовых дверей на одном из зданий в Амстердаме миллион раз и не заметить, что именно отсюда выходил настороженный герой Сэмюэла Л. Джексона в фильме «Телохранитель киллера».

Не все найдут в себе силы на поиски той самой лестницы в том самом особняке, откуда величаво спускалась героиня Элисон Дуди в картине Стивена Спилберга «Индиана Джонс и последний крестовый поход».

Кинематографическая интерпретация реальности зиждется не только на выборе жанра, но и на фиксации окружающего мира. Результаты охоты Бэтти Наны за локациями напоминают, что история, какой бы запутанной и фантастической она ни была, остается крепко связанной с действительностью. Даже после титров.