Мужчина не сдержал слез, когда воссоединился с пропавшим котом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На днях в американской глубинке произошла добрая, душевная история

Мэтью, водитель большегрузного трака, два месяца назад потерял своего друга — серого кота по кличке Эш.

Он совсем было отчаялся его отыскать, как вдруг ему позвонили оттуда, откуда он меньше всего ожидал. И это были хорошие новости.

Эш путешествует с Мэтью уже третий год, всю свою жизнь. У него есть свое место в кабине грузовика, ему нравятся поездки и он, как умеет, скрашивает скучные рабочие будни хозяина.

А тот без ума от кота, ведь семьи у Мэтью нет. Им часто доводится заезжать очень далеко от дома, но такова специфика работы — грузы надо доставлять по всей стране.

Два месяца назад, проезжая через штат Огайо на севере страны, Мэтью потерял Эша. Тот испугался шума и юркнул в кусты — сколько человек ни искал кота, ни звал его, но так и не нашел. С тяжелым сердцем Мэтью отправился выполнять заказ, а потом сразу помчал назад.

Но Эша нигде не было. С тех пор он все заказы брал так, чтобы выстроить маршрут через ту стоянку в Огайо, но кот будто пропал с концами.

А на дня Мэтью позвонили из Фэрпорта, штат Нью-Йорк, что на востоке США. Далековато от Огайо, а до родного Техаса еще дальше — в приюте для животных тоже все интересовались, как животное с микрочипом этого региона оказалось в их краях? Эша подобрала сердобольная женщина, которая увидела замерзающего котика и не смогла пройти мимо.

В приюте его осмотрели, нашли микрочип и позвонили по указанному номеру. И Мэтью помчался через всю страну на встречу с другом.

Как кот оказался совсем в другом месте, как выжил, почему его на нашли раньше — теперь уже не узнать. Но Мэтью бесконечно благодарен тем, кто посоветовал ему еще котенком вставить Эшу микрочип, ведь не будь его, никто бы ничего не узнал. Сам он считает это своего рода подарком на Рождество и маленьким чудом.

Джерело: boredpanda.com