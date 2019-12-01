Белки в работах Дика ван Дуйна (фото)



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Фотограф Дик ван Дейн из Нидерландов любит фотографировать животных, наблюдая за ними и документируя интересные и забавные сцены из их жизни

Картины Ван Дуйна запечатлевают невиданную красоту природы.

«Что мне больше всего нравится в осени, так это красивые цвета. Мне очень нравится, когда можно сфотографировать животных на таком фоне», - сказал фотограф Дик ван Дуйн.

Картины Ван Дуйна запечатлевают невиданную красоту природы, и его умение фотографировать животных, особенно белок, легендарно. Вновь Ван Дуйн делает заголовки в газетах с его удивительными новыми фотосессиями белки и величественными изображениями животных, которые передают сущность Осени.

«Я сделал фотографии в прошлый понедельник в лесу в Нидерландах», - объяснил ван Дуйн о своих фантастических картинах с белками.

«Я ждал от заката до заката, но провел там еще много дней, чтобы сделать этот идеальный снимок четким, в прекрасном свете и в цветах осени», - сказал он, посвящая себя съемке идеальной серии фотографий.

«После моей последней вирусной фотографии суслика, Никон одолжил мне несколько высококачественных фотоаппаратов, которые сделали этот снимок возможным », - пояснил фотограф.

По его словам, в его фотографиях белок нет грандиозной философской идеи. «Мне просто нравится их фотографировать. Они очень фотогеничны», - пошутил он.

Естественно, ван Дуйн фотографирует и других животных, кроме белок. Тем не менее, белок трудно сфотографировать из-за их ловкости.

Джерело: boredpanda.com