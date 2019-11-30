  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Летающая еда из Модены (фото)

    • Розсилка
    Летающая еда из Модены (фото)
    Фотопроект Kitchen Suspension

    Семьянин и любитель кулинарии Франческо Матуччи из Модены пять лет назад придумал фотопроект Kitchen Suspension, который успешно существует до сих пор

    «Кухня — это место в доме, где я практически живу, — объясняет Матуччи. — Мне казалась хорошей идея поговорить о физическом пространстве и простым языком отразить его ежедневное назначение, его конфигурацию. Но не такую, где вы хозяйничаете, а где властвует еда, где она живет собственной жизнью и развлекается, конечно».

    Еда в работах Матуччи застыла в полете, получив позитивный импульс и лопнув, словно Большой взрыв. За каждой фотографией кроется особый процесс, возникновение которого зависит, прежде всего, от свойств фотографируемого объекта. 

    Правда, автор использует всевозможные хитрости: подвешивает продукты и утварь на лески, обрабатывает снимки в фоторедакторе — но великолепие результата они не смазывают. Эстетика аккаунта оказалась близка не только десяткам тысяч подписчиков со всего света, но и брендам.

    1 з 23
    на весь екран згорнути
    Летающая еда из Модены (фото)
    Летающая еда из Модены (фото)
    Летающая еда из Модены (фото)
    Летающая еда из Модены (фото)
    Летающая еда из Модены (фото)
    Летающая еда из Модены (фото)
    Летающая еда из Модены (фото)
    Летающая еда из Модены (фото)
    Летающая еда из Модены (фото)
    Летающая еда из Модены (фото)
    Летающая еда из Модены (фото)
    Летающая еда из Модены (фото)
    Летающая еда из Модены (фото)
    Летающая еда из Модены (фото)
    Летающая еда из Модены (фото)
    Летающая еда из Модены (фото)
    Летающая еда из Модены (фото)
    Летающая еда из Модены (фото)
    Летающая еда из Модены (фото)
    Летающая еда из Модены (фото)
    Летающая еда из Модены (фото)
    Летающая еда из Модены (фото)

    За идеей и ее эксклюзивным воплощением к художнику обращаются многие компании (алкогольные — особенно часто, в силу беззаботного гастрономического менталитета итальянцев). Проект сотрудничал с Kinder, Coca-Cola, Heinz, Harribo, а недавно в съемке поучаствовал Фабрицио Фиорани — лучший кондитер 2019 года из рейтинга Asia's 50 Best.

    фотография искусство еда взрыв кондитер продукты
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ