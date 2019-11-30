Летающая еда из Модены (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фотопроект Kitchen Suspension

Семьянин и любитель кулинарии Франческо Матуччи из Модены пять лет назад придумал фотопроект Kitchen Suspension, который успешно существует до сих пор

«Кухня — это место в доме, где я практически живу, — объясняет Матуччи. — Мне казалась хорошей идея поговорить о физическом пространстве и простым языком отразить его ежедневное назначение, его конфигурацию. Но не такую, где вы хозяйничаете, а где властвует еда, где она живет собственной жизнью и развлекается, конечно».

Еда в работах Матуччи застыла в полете, получив позитивный импульс и лопнув, словно Большой взрыв. За каждой фотографией кроется особый процесс, возникновение которого зависит, прежде всего, от свойств фотографируемого объекта.

Правда, автор использует всевозможные хитрости: подвешивает продукты и утварь на лески, обрабатывает снимки в фоторедакторе — но великолепие результата они не смазывают. Эстетика аккаунта оказалась близка не только десяткам тысяч подписчиков со всего света, но и брендам.

За идеей и ее эксклюзивным воплощением к художнику обращаются многие компании (алкогольные — особенно часто, в силу беззаботного гастрономического менталитета итальянцев). Проект сотрудничал с Kinder, Coca-Cola, Heinz, Harribo, а недавно в съемке поучаствовал Фабрицио Фиорани — лучший кондитер 2019 года из рейтинга Asia's 50 Best.