В сети нашли самого сексуального ветеринара (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

@dr.evanantin

Молодой симпатичный врач и его не всегда милые и пушистые подопечные выглядят безгранично очарованными друг другом

Кажется, что красивые люди просто не могут избежать участи подороже продать свою внешность. Скажем, стать известными моделями или актерами. В конце концов, удачно выйти замуж или жениться. Поэтому тем и удивительно, что американец Эван Антин, высокий брюнет с фигурой Апполона стал ветеринарным врачом.

Мало того, хорошим. Клиника, в которой работает сексуальный доктор, работает круглосуточно и к нему на прием все время записаны хвостатые пациенты.

Однако, когда Антин завел Instagram, число клиентов, а точнее клиенток, из числа владельцев породистых питомцев, резко увеличилось. А тут еще и журнал People признал его самым «сексуальным ветеринаром в мире» и понеслось.

С тех пор популярность американского Айболита значительно возросла и на данный момент его профиль в Instagram насчитывает более 1 млн подписчиков, в Facebook – более 500 тыс.

Доктор Антин признается, что змеи и крокодилы – его особая страсть. Тем не менее, это не мешает ему наслаждаться общением с кошками и собаками, поскольку он любит абсолютно всех животных.

За плечами у Эвана шесть континентов и годы работы с множеством нуждающихся в помощи животных. Путешествуя по миру, он занимается не только лечением попавших в беду зверьков, но и пропагандирует сохранение исчезающих видов.

Все свои приключения ветеринар-путешественник документирует на собственном YouTube-канале. Время от времени молодой человек подрабатывает моделью и когда-то даже работал персональным тренером, но любовь к животным и желание им помогать не позволяют ему отказаться от ветеринарной практики.

Среди домашних питомцев ветеринара есть кот Вилли и собака Генри, но поскольку рептилии – его любимые животные, самым ценным своим приобретением он считает степного варана по кличке Матильда. Пожалуй, благодаря Эвану Антину даже фотографии с ящерицами выглядят невероятно мило.

Джерело: lady.day.az