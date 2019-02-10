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    Фото

    В сети нашли самого сексуального ветеринара (фото)

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    В сети нашли самого сексуального ветеринара (фото)
    @dr.evanantin

    Молодой симпатичный врач и его не всегда милые и пушистые подопечные выглядят безгранично очарованными друг другом

    Кажется, что красивые люди просто не могут избежать участи подороже продать свою внешность. Скажем, стать известными моделями или актерами. В конце концов, удачно выйти замуж или жениться. Поэтому тем и удивительно, что американец Эван Антин, высокий брюнет с фигурой Апполона стал ветеринарным врачом. 

    Мало того, хорошим. Клиника, в которой работает сексуальный доктор, работает круглосуточно и к нему на прием все время записаны хвостатые пациенты. 

    Однако, когда Антин завел Instagram, число клиентов, а точнее клиенток, из числа владельцев породистых питомцев, резко увеличилось. А тут еще и журнал People признал его самым «сексуальным ветеринаром в мире» и понеслось.

    С тех пор популярность американского Айболита значительно возросла и на данный момент его профиль в Instagram насчитывает более 1 млн подписчиков, в Facebook – более 500 тыс.

    Доктор Антин признается, что змеи и крокодилы – его особая страсть. Тем не менее, это не мешает ему наслаждаться общением с кошками и собаками, поскольку он любит абсолютно всех животных.

    За плечами у Эвана шесть континентов и годы работы с множеством нуждающихся в помощи животных. Путешествуя по миру, он занимается не только лечением попавших в беду зверьков, но и пропагандирует сохранение исчезающих видов. 

    Все свои приключения ветеринар-путешественник документирует на собственном YouTube-канале. Время от времени молодой человек подрабатывает моделью и когда-то даже работал персональным тренером, но любовь к животным и желание им помогать не позволяют ему отказаться от ветеринарной практики.

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    на весь екран згорнути
    @dr.evanantin
    @dr.evanantin
    @dr.evanantin
    @dr.evanantin
    @dr.evanantin
    @dr.evanantin
    @dr.evanantin
    @dr.evanantin
    @dr.evanantin
    @dr.evanantin
    @dr.evanantin
    @dr.evanantin
    @dr.evanantin
    @dr.evanantin
    @dr.evanantin
    @dr.evanantin
    @dr.evanantin
    @dr.evanantin
    @dr.evanantin
    @dr.evanantin
    @dr.evanantin
    @dr.evanantin
    @dr.evanantin
    @dr.evanantin
    @dr.evanantin
    @dr.evanantin
    @dr.evanantin
    @dr.evanantin
    @dr.evanantin
    @dr.evanantin

    Среди домашних питомцев ветеринара есть кот Вилли и собака Генри, но поскольку рептилии – его любимые животные, самым ценным своим приобретением он считает степного варана по кличке Матильда. Пожалуй, благодаря Эвану Антину даже фотографии с ящерицами выглядят невероятно мило.

    Джерело: lady.day.az

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